За полгода Екатерина Варнава поправилась на 10 кг из-за приема гормонов

Первые недели режима строгой самоизоляции знаменитости отдыхали от вечных съемок и концертов, показывая поклонникам уютные кадры, сделанные на кухне, в гостиной возле телевизора или прямо в постели.
Со временем такой ленивый режим многим селебам поднадоел, и они стали объединяться для проведения прямых эфиров в соцсетях.
Так, Ольга Бузова каждый день созванивается со знаменитыми подругами и общается с ними на глазах у своих 20 миллионов фолловеров. 15 апреля в прямой эфир с «поющей ведущей» вышла Екатерина Варнава.
Около часа женщины смеялись друг над другом, играли в игры и делились тем, как проводят карантин. В один момент 35-летняя юмористка в шутку назвала себя «старой бабкой», потому что имеет проблемы с почками и походом в туалет.
Звезда решила не заканчивать на этом откровения и поведала, что имеет куда более серьезные проблемы со здоровьем.
Как оказалось, в течение полугода Екатерина принимала гормональные средства — но не для того, чтобы предотвратить нежелательную беременность.
«Выбора не было, нужно было привести здоровье в порядок, так как у меня совсем упал иммунитет. Пришлось поправиться почти на 10 килограммов. Это было неизбежно», — раскрыла Варнава.
Как оказалось, ни Бузова, ни поклонники не заметили такую существенную прибавку в весе звезды. «Раньше меня обвиняли в анорексии, а сейчас я чуть-чуть оформилась», — заключила юмористка.
15 апреля 2020 · ·
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