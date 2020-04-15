За полгода Екатерина Варнава поправилась на 10 кг из-за приема гормонов

Первые недели режима строгой самоизоляции знаменитости отдыхали от вечных съемок и концертов, показывая поклонникам уютные кадры, сделанные на кухне, в гостиной возле телевизора или прямо в постели.

Со временем такой ленивый режим многим селебам поднадоел, и они стали объединяться для проведения прямых эфиров в соцсетях.

Так, Ольга Бузова каждый день созванивается со знаменитыми подругами и общается с ними на глазах у своих 20 миллионов фолловеров. 15 апреля в прямой эфир с «поющей ведущей» вышла Екатерина Варнава.