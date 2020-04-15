За полгода Екатерина Варнава поправилась на 10 кг из-за приема гормонов

Екатерина Варнава редко откровенничает с публикой. Правда, во время прямого эфира с Ольгой Бузовой звезда не удержалась от «горячих» фактов о своей персоне. 

Екатерина Варнава
Екатерина Варнава

Первые недели режима строгой самоизоляции знаменитости отдыхали от вечных съемок и концертов, показывая поклонникам уютные кадры, сделанные на кухне, в гостиной возле телевизора или прямо в постели. 

Со временем такой ленивый режим многим селебам поднадоел, и они стали объединяться для проведения прямых эфиров в соцсетях. 

Так, Ольга Бузова каждый день созванивается со знаменитыми подругами и общается с ними на глазах у своих 20 миллионов фолловеров. 15 апреля в прямой эфир с «поющей ведущей» вышла Екатерина Варнава. 

Екатерина Варнава

Около часа женщины смеялись друг над другом, играли в игры и делились тем, как проводят карантин. В один момент 35-летняя юмористка в шутку назвала себя «старой бабкой», потому что имеет проблемы с почками и походом в туалет. 

Звезда решила не заканчивать на этом откровения и поведала, что имеет куда более серьезные проблемы со здоровьем. 

Как оказалось, в течение полугода Екатерина принимала гормональные средства — но не для того, чтобы предотвратить нежелательную беременность. 

«Выбора не было, нужно было привести здоровье в порядок, так как у меня совсем упал иммунитет. Пришлось поправиться почти на 10 килограммов. Это было неизбежно», — раскрыла Варнава. 

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Екатерина Варнава призналась, что сейчас весит почти на 10 килограммов больше, чем всего несколько месяцев назад
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Как оказалось, ни Бузова, ни поклонники не заметили такую существенную прибавку в весе звезды. «Раньше меня обвиняли в анорексии, а сейчас я чуть-чуть оформилась», — заключила юмористка. 

15 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • Рожать пора,часики тикают,потом совсем здоровья не будет,а дитятко ещё вырастить и выучить надо.

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