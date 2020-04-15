Ирина Маирко и Виталий Гогунский развелись год назад. Только сейчас бывшая жена актера дала интервью, в котором честно рассказала о причинах их расставания. По словам Ирины, она привыкла, что все расходы на дочь ложатся на ее плечи, ведь именно так все складывалось в последние годы.
«За 10 лет отцовства мы видели его не чаще раза в месяц. В последний его хватило на два месяца. Виталий никак не может определиться, что в его жизни имеет большую ценность: семья или свобода?» — заметила Ирина.
Свадьба пары состоялась только в 2017-м, а ведь общий ребенок у них родился за 7 лет до торжества. Все это время Ирина и Виталий сходились и расходились, однако все же решили оформить отношения, хотя дочь была против, вспоминает бывшая жена актера. После начались проблемы с финансами. Артист оказался неспособен зарабатывать на жизнь семьи.
«У Виталика после свадьбы случилась очередная творческая депрессия. На протяжении целого года наша семья ежедневно наблюдала, как он просыпался в пять вечера и до девяти утра играл у телевизора в приставку. Мои родители, наблюдая за этим, тихо волновались за наше будущее. Но я, как влюбленная женщина, как мать его ребенка, постоянно оправдывала мужа. Думаю, многие меня поймут», — вспомнила Ирина.
Развелись супруги даже не из-за денег. По словам Маирко, она подала на развод после того, как Гогунский провалил новогодний спектакль дочери, который должен был подготовить.
«От бессилия мне хотелось плакать, естественно, начались скандалы, и Виталик решил меня отстранить. Времени до шоу почти не оставалось, а сценария все так и не было. Милана, видя наши ссоры, принимает решение не участвовать. Тогда Виталик задумал делать детское шоу с участием своего персонажа Кузи. Но у него ничего не вышло. Видимо, одного актерского таланта мало, чтобы стать хорошим режиссером и продюсером. Для этого нужны другие качества, которых у Виталика нет. Мы окончательно расстались, я подала на развод», — рассказала экс-супруга актера «Телепрограмме».
15 апреля 2020 · ·
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