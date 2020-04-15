Ирина Маирко и Виталий Гогунский развелись год назад. Только сейчас бывшая жена актера дала интервью, в котором честно рассказала о причинах их расставания. По словам Ирины, она привыкла, что все расходы на дочь ложатся на ее плечи, ведь именно так все складывалось в последние годы.



«За 10 лет отцовства мы видели его не чаще раза в месяц. В последний его хватило на два месяца. Виталий никак не может определиться, что в его жизни имеет большую ценность: семья или свобода?» — заметила Ирина.