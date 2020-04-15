Ксения Собчак выложила вторую часть интервью с Александром Гудковым. Во время разговора речь зашла о Максиме Галкине, и журналистка не удержалась и сказала, что о нем думает.
Ведущая «Осторожно, Собчак!» назвала его интервью Ирине Шихман «вылизанным», а самого Максима — «несмелым человеком».
«Не хочу обсуждать коллег, но мне кажется, если уж ты приглашаешь такого человека, ты должен задать ему какие-то вопросы: и про перрон, на который он с Аллой Борисовной заехал, и про отказ от своего выступления в Новосибирске. Ты можешь согласиться на какие-то условия, но ты должен продвинуть свою платформу. Иначе какой смысл приглашать человека?» — высказалась Ксения.
Пользователи уверены, что Галкину досталось неспроста. Известно, что Собчак давно пытается уговорить его на интервью, но он наотрез отказывается, отшучиваясь, что «Ксения бывает беспощадна».
Он до сих пор не согласился на откровенный разговор в ее компании, и, скорее всего, поэтому медиадива продолжает обвинять его в «нечестности».
15 апреля 2020 · ·
Комментарии1