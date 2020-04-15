«Несмелый человек»: Ксения Собчак раскритиковала Максима Галкина за излишнюю осторожность в «вылизанном интервью»

Ксения давно пытается уговорить Максима дать ей интервью, но вместо этого он пошел к Ирине Шихман.

Ксения Собчак выложила вторую часть интервью с Александром Гудковым. Во время разговора речь зашла о Максиме Галкине, и журналистка не удержалась и сказала, что о нем думает.

Ведущая «Осторожно, Собчак!» назвала его интервью Ирине Шихман «вылизанным», а самого Максима — «несмелым человеком».

«Не хочу обсуждать коллег, но мне кажется, если уж ты приглашаешь такого человека, ты должен задать ему какие-то вопросы: и про перрон, на который он с Аллой Борисовной заехал, и про отказ от своего выступления в Новосибирске. Ты можешь согласиться на какие-то условия, но ты должен продвинуть свою платформу. Иначе какой смысл приглашать человека?» — высказалась Ксения.

Пользователи уверены, что Галкину досталось неспроста. Известно, что Собчак давно пытается уговорить его на интервью, но он наотрез отказывается, отшучиваясь, что «Ксения бывает беспощадна».

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Ксения Собчак безуспешно пытается уговорить Максима Галкина на интервью
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Он до сих пор не согласился на откровенный разговор в ее компании, и, скорее всего, поэтому медиадива продолжает обвинять его в «нечестности».

15 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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под именем
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  • Про Максима все и всем известно. Если бы он хотел это обнародовать - давно бы это сделал. Естественно, он пойдёт туда, где будет "интервьюироваться" на своих условиях. Хоть это, действительно, совсем не интересно смотреть.

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