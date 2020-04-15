Ксения Собчак выложила вторую часть интервью с Александром Гудковым. Во время разговора речь зашла о Максиме Галкине, и журналистка не удержалась и сказала, что о нем думает.

Ведущая «Осторожно, Собчак!» назвала его интервью Ирине Шихман «вылизанным», а самого Максима — «несмелым человеком».