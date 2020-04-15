Заболевшая коронавирусом Галина Боб показала гимнастику, которая «поможет выздороветь»

Галина Боб не теряет присутствия духа, несмотря на обнаруженный у нее COVID-19, и советует заниматься дыхательными упражнениями.

Галина Боб

15 апреля Галина Боб разместила новый пост в своем Инстаграме. Актриса, у которой был обнаружен коронавирус, не теряет бодрости и силы духа. Звезда сериала «Деффчонки» показала, как занимается гимнастикой. Эти упражнения, как она считает, помогут оправиться от болезни.

«Гимнастика Стрельниковой — это то, что поможет вам не заболеть, а в нашем случае, скорее выздороветь. И почему я раньше о ней не вспомнила? Ведь в театральном институте мы делали ее каждый день и вообще почти не болели. Каждый день всего 10 минут — и ваш организм скажет вам спасибо. Кто делает ее, подтвердят,что она творит чудеса. И прошу не судить строго то, как я выполняю упражнения. Я так запомнила и делаю в своем ритме, в своей амплитуде», — сообщила Галина.

По словам Боб, такая гимнастика помогает насытить легкие кислородом. «После пневмонии на легких остаются рубцы. Чтобы этого избежать или хотя бы минимизировать, нужно их тренировать!» — рассказала звезда. В комментариях многие поблагодарили артистку за мастер-класс и пожелали ей крепкого здоровья. 

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Галина Боб заразилась коронавирусом
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Напомним, у Галины не было никаких симптомов коронавируса, кроме потери обоняния. Однако ее тест оказался положительным. У ее супруга была обнаружена двусторонняя пневмония, хотя актриса уверяла, что он «уже пропил антибиотики и бегает на ногах».

15 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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