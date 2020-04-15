«Гимнастика Стрельниковой — это то, что поможет вам не заболеть, а в нашем случае, скорее выздороветь. И почему я раньше о ней не вспомнила? Ведь в театральном институте мы делали ее каждый день и вообще почти не болели. Каждый день всего 10 минут — и ваш организм скажет вам спасибо. Кто делает ее, подтвердят,что она творит чудеса. И прошу не судить строго то, как я выполняю упражнения. Я так запомнила и делаю в своем ритме, в своей амплитуде», — сообщила Галина.