Голые ноги Ивана Урганта взбудоражили пользователей Сети

15 апреля в Инстаграме шоу «Вечерний Ургант» появился новый снимок. На нем запечатлена гостья нового выпуска. Ею стала певица Глюкоза. Вместе с шоуменом она поучаствовала в забавном флэшмобе #pillowchallenge и примерила наряд из подушки, перетянутой ремнем на талии.
Кстати, этот флэшмоб пришелся по душе многим российским звездам. Ксения Бородина, Дана Борисова, Елена Валюшкина и многие другие с удовольствием позировали в таких «платьях».
И если многие были уверены, что и Глюкоза повторит такой трюк, то от Ивана его мало кто ожидал. Поэтому в комментариях все внимание было приковано к телеведущему. А вернее, к его длинным ногам.
«У Ивана такие красивые ноги», «Ваня превзошел всех звезд! Мои мозги перевернулись с ног голову! Балетная пачка отдыхает!», «Иван, как это ни странно, но вам безумно идет этот прикид. Самая лучшая модель с подушкой из всех, что видела на сегодняшний день!» — писали фолловеры. Не можем не согласиться.
15 апреля 2020 · ·
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