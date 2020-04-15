Голые ноги Ивана Урганта взбудоражили пользователей Сети

15 апреля в Инстаграме шоу «Вечерний Ургант» появился новый снимок. На нем запечатлена гостья нового выпуска. Ею стала певица Глюкоза. Вместе с шоуменом она поучаствовала в забавном флэшмобе #pillowchallenge и примерила наряд из подушки, перетянутой ремнем на талии.

Кстати, этот флэшмоб пришелся по душе многим российским звездам. Ксения Бородина, Дана Борисова, Елена Валюшкина и многие другие с удовольствием позировали в таких «платьях».