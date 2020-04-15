Голые ноги Ивана Урганта взбудоражили пользователей Сети

Гостьей нового выпуска шоу «Вечерний Ургант» стала Глюкоза. Вместе с ней телеведущий поучаствовал во флэшобе #pillowchallenge и удивил всех.

Иван Ургант

15 апреля в Инстаграме шоу «Вечерний Ургант» появился новый снимок. На нем запечатлена гостья нового выпуска. Ею стала певица Глюкоза. Вместе с шоуменом она поучаствовала в забавном флэшмобе #pillowchallenge и примерила наряд из подушки, перетянутой ремнем на талии.

Кстати, этот флэшмоб пришелся по душе многим российским звездам. Ксения Бородина, Дана Борисова, Елена Валюшкина и многие другие с удовольствием позировали в таких «платьях».

Иван Ургант, Глюкоза

И если многие были уверены, что и Глюкоза повторит такой трюк, то от Ивана его мало кто ожидал. Поэтому в комментариях все внимание было приковано к телеведущему. А вернее, к его длинным ногам.

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«У Ивана такие красивые ноги», «Ваня превзошел всех звезд! Мои мозги перевернулись с ног голову! Балетная пачка отдыхает!», «Иван, как это ни странно, но вам безумно идет этот прикид. Самая лучшая модель с подушкой из всех, что видела на сегодняшний день!» — писали фолловеры. Не можем не согласиться.

15 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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