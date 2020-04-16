На днях Татьяна Брухунова посетовала на обилие парных прямых эфиров в Инстаграме. Звезда не видит в них смысла, и «диалоги в самоизоляции» ее смущают. В комментариях подписчики Брухуновой активно делились своим мнением. Кому-то нравится слушать чужие беседы и «вклиниваться» в разговор в чате, а кто-то совсем не в восторге от этого.

Одна из подписчиц сообщила, что посмотрела лишь один прямой эфир с Джаредом Лето и Настей Ивлеевой. Зрелище совсем ей не понравилось. Совершенно внезапно обычно немногословная Татьяна решила высказать все, что она думает о популярном блогере.