На днях Татьяна Брухунова посетовала на обилие парных прямых эфиров в Инстаграме. Звезда не видит в них смысла, и «диалоги в самоизоляции» ее смущают. В комментариях подписчики Брухуновой активно делились своим мнением. Кому-то нравится слушать чужие беседы и «вклиниваться» в разговор в чате, а кто-то совсем не в восторге от этого.
Одна из подписчиц сообщила, что посмотрела лишь один прямой эфир с Джаредом Лето и Настей Ивлеевой. Зрелище совсем ей не понравилось. Совершенно внезапно обычно немногословная Татьяна решила высказать все, что она думает о популярном блогере.
«Ивлеева — это катастрофа! Страшно то, что ее смотрит молодежь. Но девушка при этом не испытывает никакой ответственности перед молодой частью населения с неокрепшей психикой. Разговоры ее сумбурны, а речь малограмотная», — высказала свою оценку Татьяна.
Особенно расстраивает Брухунову то, что супруга Элджея не стесняется в выражениях и позволяет себе нецензурную лексику. «Про мат я вообще молчу. Девушка, из чьих уст летит брань, — на мой взгляд, разлагающийся монстр. И опять же, если ты ляпнешь в кругу подруг что-то такое — это одно, все взрослые люди и, как говорится, на здоровье! Но ведь аудитория Анастасии — это совсем молодые люди, которые думают, что матюкальный сленг — это нормально», — заметила Татьяна.
По мнению возлюбленной Евгения Петросяна, ни к чему хорошему раскованность Насти привести не может. И уже в будущем родители будут пожинать плоды, столкнувшись с изменившимся поведением своих наследников. «Дети под впечатлением от такой разнузданности становятся мутантами. И это следующее поколение. Как они будут жить с атрофированными мозгами?» — задумалась Брухунова.
16 апреля 2020 · ·
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