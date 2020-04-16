Сассексы пожертвовали часть прибыли от свадьбы на помощь в борьбе с COVID-19

Стало известно, что супруги решили отдать деньги, заработанные на трансляции свадебной церемонии, на благотворительность.

принц Гарри, Меган Маркл

Несмотря на то, что Сассексы сложили с себя королевские обязанности, это не значит, что они окончательно разорвали все связи с Великобританией. Напротив, выяснилось, что принц Гарри и его супруга продолжили заниматься благотворительностью.

принц Гарри, Меган Маркл

Они решили пожертвовать 90 тысяч фунтов стерлингов, полученных за трансляцию их свадебной церемонии, организации Feeding Britain. Средства пойдут на то, чтобы обеспечить питанием детей в период пандемии. Герцог и герцогиня связались с архиепископом Кентерберийским, который является главой благотворительного фонда, и выразили желание передать денежные средства. Кстати, именно он провел свадьбу Сассексов в 2018 году.

«Герцог и герцогиня недавно побеседовали с архиепископом и были тронуты тем, как Feeding Britain помогает гражданам во время пандемии коронавируса. У них сохранились особенно приятные воспоминания после визита в местный супермаркет в Биркенхеде. Их впечатлили великодушие и милосердие всех тех, кто работал там и помогал другим. Они рады, что могут гарантировать, что деньги пойдут на такое благое дело»,  — цитирует представителя пары британское издание Hello!

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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл была запоминающимся событием
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Напомним, принц Гарри и Меган Маркл после «Мегзита» перебрались вместе с сыном Арчи сначала в Канаду, а после переехали в США. Они живут в Лос-Анджелесе, где герцогиня Сассекская родилась и выросла. По словам приятельницы принца Гарри, ему сейчас приходится нелегко, так как он привыкает к новым условиям жизни.

16 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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под именем
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  • Мда и когда наши звезды или политики чем нибудь пожертвуют или Пугачева только вспоминает в др , когда надо повыпендриваться как прекрасно выглядит
  • Вот это поступок, я понимаю, во время пандемии. Помочь не словом, как некоторые, а делом

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