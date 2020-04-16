Они решили пожертвовать 90 тысяч фунтов стерлингов, полученных за трансляцию их свадебной церемонии, организации Feeding Britain. Средства пойдут на то, чтобы обеспечить питанием детей в период пандемии. Герцог и герцогиня связались с архиепископом Кентерберийским, который является главой благотворительного фонда, и выразили желание передать денежные средства. Кстати, именно он провел свадьбу Сассексов в 2018 году.

«Герцог и герцогиня недавно побеседовали с архиепископом и были тронуты тем, как Feeding Britain помогает гражданам во время пандемии коронавируса. У них сохранились особенно приятные воспоминания после визита в местный супермаркет в Биркенхеде. Их впечатлили великодушие и милосердие всех тех, кто работал там и помогал другим. Они рады, что могут гарантировать, что деньги пойдут на такое благое дело», — цитирует представителя пары британское издание Hello!

