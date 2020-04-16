На днях принц Гарри совершил групповой звонок по видеосвязи. В нем поучаствовали родители тяжелобольных детей, медсестра и глава благотворительной организации WellChild, чьим патроном герцог является с 2007 года.

Гарри восхитился стойкостью и силой родителей, которые ухаживают за своими детьми в это непростое время и сталкиваются со сложностями. Он заметил, что, возможно, в будущем им станет еще тяжелее. Его спросили, как же поживает он сам.

«Не так уж плохо. Я думаю, настали странные времена, — все переживают одно и то же, но по-разному. Но чем дольше все это продолжается, тем тяжелее становится каждому», — сообщил герцог.

Кроме того, принц Гарри считает, что даже в ситуации с вынужденной самоизоляцией есть свои плюсы. «Например, возможность провести время с семьей. Его столько, что начинаешь чувствовать себя чуть ли не виноватым. Начинаешь радоваться тем моментам, когда ты просто катаешься по полу от смеха», — сказал герцог Сассекский.



Сейчас они с Меган и Арчи проводят время дома. Причем, по слухам, герцогиню очень расстраивает, что она не может увидеться со своей матерью Дорией.