Стало известно, что Дональд Трамп планирует помочь России и другим странам, когда в США наладят производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Они могут пригодиться для лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса.

«Думаю, России понадобятся аппараты ИВЛ. В Москве сложные времена. Мы им поможем», — цитирует американского президента РИА Новости.

Кстати, ранее Россия отправила в США гуманитарную помощь с медицинскими принадлежностями для борьбы с коронавирусом.

На сегодняшний день зафиксировано 24 490 случаев заболевания в России. Число вылечившихся приближается к двум тысячам, 198 человек умерло.