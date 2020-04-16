«В Москве сложные времена»: Дональд Трамп готов передать России аппараты ИВЛ

Трамп считает, что в нынешней ситуации аппараты ИВЛ могут пригодиться в России, поэтому сообщил на пресс-конференции о намерении помочь.

Дональд Трамп

Стало известно, что Дональд Трамп планирует помочь России и другим странам, когда в США наладят производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Они могут пригодиться для лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса.

«Думаю, России понадобятся аппараты ИВЛ. В Москве сложные времена. Мы им поможем», — цитирует американского президента РИА Новости.

Кстати, ранее Россия отправила в США гуманитарную помощь с медицинскими принадлежностями для борьбы с коронавирусом. 

На сегодняшний день зафиксировано 24 490 случаев заболевания в России. Число вылечившихся приближается к двум тысячам, 198 человек умерло.

Напомним, на днях Дональд Трамп принял решение временно отказаться от финансирования ВОЗ, поскольку организация сосредоточилась на помощи Китаю, а не США. Это при учете того, что именно Америка выделяет большую часть спонсорских средств. Данную инициативу Трампа многие раскритиковали.

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16 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Он и не то скажет,что бы отвлечь от своего бедственного положения.Америка первая страна в мире по количеству заболевших.У нас хоть и ругают медицину но в Америке это вообще труба,нет страховки плати огромные деньги.
  • В питере боткинскую уже закрыли. Такой наплыв ... Что дальше года будет?
  • Ага, поможет, как во время войны: продаст в три дорога и желательно за золото. На самом деле, пусть себе помогают, это у них по 2500 смертей в день. Пусть меняют свою систему здравоохранения, которая у них только для богатых.
  • Красава!
  • Трамп - молодец! ВОЗ послал, теперь настроен от китайцев компенсацию истребовать. Ничего личного, только бизнес. Странный, но неглупый, хитрый и расчётливый.
  • так у нас своего добра хватат.
  • Спасибо, Дональд!
  • Мы им не подарили, а продали вообще-то. Интересно, а Трампушка аппараты тоже продаст или все же подарит? Если первое, то быть нам без ИВЛ, никто их ради на. покупать не станет, вон, свои разбазариваем направо и налево.
  • Гуманитарную помощь, как мячик друг другу передают. Не удивлюсь, что путешествуют из страны в страну те же маски, ивл.

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