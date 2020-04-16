Стало известно, что Дональд Трамп планирует помочь России и другим странам, когда в США наладят производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Они могут пригодиться для лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса.
«Думаю, России понадобятся аппараты ИВЛ. В Москве сложные времена. Мы им поможем», — цитирует американского президента РИА Новости.
Кстати, ранее Россия отправила в США гуманитарную помощь с медицинскими принадлежностями для борьбы с коронавирусом.
На сегодняшний день зафиксировано 24 490 случаев заболевания в России. Число вылечившихся приближается к двум тысячам, 198 человек умерло.
Напомним, на днях Дональд Трамп принял решение временно отказаться от финансирования ВОЗ, поскольку организация сосредоточилась на помощи Китаю, а не США. Это при учете того, что именно Америка выделяет большую часть спонсорских средств. Данную инициативу Трампа многие раскритиковали.
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16 апреля 2020 · ·
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