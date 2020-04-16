Ивлеева высмеяла фото Бузовой и показала, кто здесь «королева»

Ольга Бузова во время самоизоляции решила участвовать в разных челленджах, которые ставят ее подписчиков в тупик. То она разрежет дорогую сумку от Chanel, то сама себе отстрижет волосы, то сожжет костюм от Dolce & Gabbana.

Одним из челленджей стала фотосессия в ванной с быстрорастворимой лапшой. Ольга выполнила задание, однако многие ее поклонники были возмущены: во время пандемии в стране не хватает денег, многие люди сидят без работы и еды, а телеведущая вот так бездарно тратит продукты.