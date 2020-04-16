Ивлеева высмеяла фото Бузовой и показала, кто здесь «королева»

Битва телеведущих! Настя Ивлеева решила спародировать фото Ольги Бузовой в «лапшичной ванной» и нарвалась на поклонников поющей ведущей.

Ольга Бузова во время самоизоляции решила участвовать в разных челленджах, которые ставят ее подписчиков в тупик. То она разрежет дорогую сумку от Chanel, то сама себе отстрижет волосы, то сожжет костюм от Dolce & Gabbana.

Одним из челленджей стала фотосессия в ванной с быстрорастворимой лапшой. Ольга выполнила задание, однако многие ее поклонники были возмущены: во время пандемии в стране не хватает денег, многие люди сидят без работы и еды, а телеведущая вот так бездарно тратит продукты.

Бузову вскоре спародировала другая звезда экрана Настя Ивлеева. Она опубликовала в Инстагарме снимок неизвестной женщины, которая тоже сидит в ванной с лапшой, и прифотошопила к нему свое лицо. Коллаж она подписала их: «В этом мире я королева. Не нравится — живи в другом». 

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Ольга Бузова выполняет разные челленджи в Инстаграме
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Многие подписчики в комментариях иронии не поняли и заявили, что Ивлеева «украла» идею у Бузовой. Другие же начали защищать Олю: «А потом они все говорят, что это Бузова у них все украла!» И все же нашлись и те, кто просто от души посмеялся, например, Лолита Милявская, Рита Дакота, Анна Семенович и другие звезды.

16 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Какие они все гнилые. ей какое дело? Ольга помогает в борьбе с ковид 19. делает доброе дело. почему то об этом не пишут, зато ее шутки выкладываю в стиле стебп
  • В этом плане Бузова молодец - никого не задевает первая. Прямые эфиры у неё без вина, без мата. И, если какие-то идеи у них совпадают - ничего страшного в этом не вижу. До них обеих уже кто-то всё это делал
  • Да, от Насти такого не ожидаешь

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