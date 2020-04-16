Ивлеева высмеяла фото Бузовой и показала, кто здесь «королева»

Ольга Бузова во время самоизоляции решила участвовать в разных челленджах, которые ставят ее подписчиков в тупик. То она разрежет дорогую сумку от Chanel, то сама себе отстрижет волосы, то сожжет костюм от Dolce & Gabbana.
Одним из челленджей стала фотосессия в ванной с быстрорастворимой лапшой. Ольга выполнила задание, однако многие ее поклонники были возмущены: во время пандемии в стране не хватает денег, многие люди сидят без работы и еды, а телеведущая вот так бездарно тратит продукты.
Бузову вскоре спародировала другая звезда экрана Настя Ивлеева. Она опубликовала в Инстагарме снимок неизвестной женщины, которая тоже сидит в ванной с лапшой, и прифотошопила к нему свое лицо. Коллаж она подписала их: «В этом мире я королева. Не нравится — живи в другом».
Многие подписчики в комментариях иронии не поняли и заявили, что Ивлеева «украла» идею у Бузовой. Другие же начали защищать Олю: «А потом они все говорят, что это Бузова у них все украла!» И все же нашлись и те, кто просто от души посмеялся, например, Лолита Милявская, Рита Дакота, Анна Семенович и другие звезды.
16 апреля 2020 · ·
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