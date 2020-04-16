«Пошла на восьмой десяток»: цветущая Алла Пугачева показала себя наутро после праздника

71-летняя Примадонна вышла на связь с поклонниками после дня рождения. Алла Борисовна поблагодарила всех, кто поздравил ее в знаменательный день.

15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год. Певицу поздравили не только близкие друзья и родственники, но и огромное количество пользователей Сети. 

Примадонне адресовали самые теплые пожелания, а она, в свою очередь, решила поблагодарить всех за поздравления.

71-летняя певица выложила «честное» селфи без макияжа, на котором позирует с широкой улыбкой.

«Жива, здорова, счастлива! Пошла на восьмой десяток. Спасибо всем за поздравления», — подписала снимок Пугачева.

День рождения певица отметила в узком семейном кругу в своем загородном доме. Муж и шестилетние Лиза и Гарри устроили Пугачевой настоящий сюрприз! 

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В свой день рождения Примадонна получила огромное количество поздравлений
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Двойняшки встретили ее стихами, цветами, праздничным тортом и воздушными шарами. Такие подарки искренне тронули именинницу, и она не смогла сдержать слез.

16 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
под именем
  • Все комментарии
  • а что рот разинут везде?!
  • Позирует с широкой улыбкой, потому что рот не закрывается..
  • Ещё год назад, Аллочка)

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