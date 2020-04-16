15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год. Певицу поздравили не только близкие друзья и родственники, но и огромное количество пользователей Сети.
Примадонне адресовали самые теплые пожелания, а она, в свою очередь, решила поблагодарить всех за поздравления.
71-летняя певица выложила «честное» селфи без макияжа, на котором позирует с широкой улыбкой.
«Жива, здорова, счастлива! Пошла на восьмой десяток. Спасибо всем за поздравления», — подписала снимок Пугачева.
День рождения певица отметила в узком семейном кругу в своем загородном доме. Муж и шестилетние Лиза и Гарри устроили Пугачевой настоящий сюрприз!
Двойняшки встретили ее стихами, цветами, праздничным тортом и воздушными шарами. Такие подарки искренне тронули именинницу, и она не смогла сдержать слез.
16 апреля 2020 · ·
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