15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год. Певицу поздравили не только близкие друзья и родственники, но и огромное количество пользователей Сети.

Примадонне адресовали самые теплые пожелания, а она, в свою очередь, решила поблагодарить всех за поздравления.