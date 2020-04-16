Вот уже почти две недели Надежда Бабкина находится в больнице. У 70-летней звезды не подтвердился коронавирус, но зато была обнаружена серьезная пневмония.

Из-за сложной формы болезни артистка даже некоторое время провела в коме.

Пока врачи оценивают состояние Надежды Георгиевны как тяжелое. Судя по всему, знаменитости предстоит долгое восстановление.