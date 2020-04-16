Вот уже почти две недели Надежда Бабкина находится в больнице. У 70-летней звезды не подтвердился коронавирус, но зато была обнаружена серьезная пневмония.
Из-за сложной формы болезни артистка даже некоторое время провела в коме.
Пока врачи оценивают состояние Надежды Георгиевны как тяжелое. Судя по всему, знаменитости предстоит долгое восстановление.
Бабкина находилась во всем известной Коммунарке. Однако недавно певица изъявила желание покинуть медицинский центр, где сосредоточено максимальное количество пациентов с COVID-19.
По информации портала «МК», по просьбе звезды ее перевезли в военный госпиталь в Красногорске.
На первый взгляд, такой выбор больницы удивляет. Однако на самом деле этот госпиталь считается одним из самых элитных: в свое время там лечились Иосиф Кобзон, Борис Березовский и другие представители политики и шоу-бизнеса.
Специально для Надежды Георгиевны в госпитале выделили отдельную палату. Также корреспондентам портала поведали, что целый корпус больницы будет выделен для будущих пациентов с коронавирусной инфекцией.
16 апреля 2020 · ·
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