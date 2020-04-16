СМИ: Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь, где лечили Кобзона

Надежда Бабкина по-прежнему нуждается в постоянном контроле врачей. По слухам, певицу перевезли из Коммунарки в военный госпиталь, известный лечением именно звездных пациентов. 

Надежда Бабкина
Надежда Бабкина

Вот уже почти две недели Надежда Бабкина находится в больнице. У 70-летней звезды не подтвердился коронавирус, но зато была обнаружена серьезная пневмония. 

Из-за сложной формы болезни артистка даже некоторое время провела в коме. 

Пока врачи оценивают состояние Надежды Георгиевны как тяжелое. Судя по всему, знаменитости предстоит долгое восстановление. 

Надежда Бабкина

Бабкина находилась во всем известной Коммунарке. Однако недавно певица изъявила желание покинуть медицинский центр, где сосредоточено максимальное количество пациентов с COVID-19. 

По информации портала «МК», по просьбе звезды ее перевезли в военный госпиталь в Красногорске. 

На первый взгляд, такой выбор больницы удивляет. Однако на самом деле этот госпиталь считается одним из самых элитных: в свое время там лечились Иосиф Кобзон, Борис Березовский и другие представители политики и шоу-бизнеса. 

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Надежда Бабкина по-прежнему находится в больнице
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Специально для Надежды Георгиевны в госпитале выделили отдельную палату. Также корреспондентам портала поведали, что целый корпус больницы будет выделен для будущих пациентов с коронавирусной инфекцией. 

16 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Так у нее же не подтвердился вирус , так зачем ее привезли в спец.корпус для больных с этим диагнозом? Для чего все эти недомолвки? И так все всем понятно- не соблюдала, заразилась, надеемся на лучшее...
  • Туда только по бооольшому блату, в Бурденко.
  • Она может себе это позволить..обычные люди к сожалению нет..
  • За Кобзоном хочет старушка))
  • Раньше, при царе, их называли шутами, лицедеями, паяцами, фиглярами и не принимали в высшем обществе...а теперь их лечат в военном!!!! госпитале!!! при этом, думаю, есть действительно больные бывшие военные, которым совсем не светит попасть туда, т.к. нет денег - к ним просто приезжает скорая, выписывает парацетомол и просит оставаться дома... Очень горько читать такие новости и понимать что происходит в сегодняшней России.
  • Конечно лечение Бабкиной отличается от простой какой-нибудь Дедкиной или Деткиной, кто она и кто простые люди..запустила она конечно болезнь, а зря.
  • Ну она же не обыкновенная тётя, а , а звезда, так что у нее все привелегии..

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