С тех пор, как в стране ввели режим строгой самоизоляции, Елена Малышева стала еще больше общаться с россиянами. Телеведущая не только регулярно ездит на съемки программы «Жить здорово!», но и делится полезной информацией в своем микроблоге.

К примеру, Елена Васильевна снимает видеоинструкции для проверки здоровья легких или для безопасного похода в магазин.

Также Малышева проводит прямые эфиры, во время которых отвечает на вопросы обеспокоенных фолловеров.