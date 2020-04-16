С тех пор, как в стране ввели режим строгой самоизоляции, Елена Малышева стала еще больше общаться с россиянами. Телеведущая не только регулярно ездит на съемки программы «Жить здорово!», но и делится полезной информацией в своем микроблоге.
К примеру, Елена Васильевна снимает видеоинструкции для проверки здоровья легких или для безопасного похода в магазин.
Также Малышева проводит прямые эфиры, во время которых отвечает на вопросы обеспокоенных фолловеров.
Так, в одном из недавних видеовключений знаменитость поведала, что из-за невероятно быстрого распространения теперь считает коронавирус очень опасным заболеванием: раньше она думала, что на территории нашей страны все обойдется.
Впрочем, телеведущая все равно считает COVID-19 «одним из самых прекрасных вирусов».
Чтобы не вызвать возмущений и непонимания, знаменитость сразу пояснила такую необычную формулировку.
Доказано, что чаще всего коронавирус поражает пожилых пациентов. Статистика смертности от заболевания подтверждает этот факт: средний возраст большинства умерших — 79,5 лет. «Поискать надо инфекцию, где такой же средний возраст умерших», — объяснила Малышева.
Конечно, звезду не радуют смерти стариков — ее маме, к примеру, 86 лет. Однако Елена Васильевна рада, что коронавирус почти не опасен для детей. «Это великое счастье», — заключила телеведущая. А вы с ней согласны?
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16 апреля 2020 · ·
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