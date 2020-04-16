Елена Малышева назвала COVID-19 «прекрасным вирусом», потому что он щадит молодых

Во время пандемии Елена Малышева активно общается с подписчиками и выражает свое мнение на разные актуальные темы. Правда, иногда ее слова бывают достаточно резкими для впечатлительных фолловеров. 

Елена Малышева
Елена Малышева

С тех пор, как в стране ввели режим строгой самоизоляции, Елена Малышева стала еще больше общаться с россиянами. Телеведущая не только регулярно ездит на съемки программы «Жить здорово!», но и делится полезной информацией в своем микроблоге. 

К примеру, Елена Васильевна снимает видеоинструкции для проверки здоровья легких или для безопасного похода в магазин

Также Малышева проводит прямые эфиры, во время которых отвечает на вопросы обеспокоенных фолловеров. 

Елена Малышева

Так, в одном из недавних видеовключений знаменитость поведала, что из-за невероятно быстрого распространения теперь считает коронавирус очень опасным заболеванием: раньше она думала, что на территории нашей страны все обойдется. 

Впрочем, телеведущая все равно считает COVID-19 «одним из самых прекрасных вирусов». 

Чтобы не вызвать возмущений и непонимания, знаменитость сразу пояснила такую необычную формулировку. 

Доказано, что чаще всего коронавирус поражает пожилых пациентов. Статистика смертности от заболевания подтверждает этот факт: средний возраст большинства умерших — 79,5 лет. «Поискать надо инфекцию, где такой же средний возраст умерших», — объяснила Малышева.

...
Елена Малышева высказалась о коронавирусе
1 из 10

Конечно, звезду не радуют смерти стариков — ее маме, к примеру, 86 лет. Однако Елена Васильевна рада, что коронавирус почти не опасен для детей. «Это великое счастье», — заключила телеведущая. А вы с ней согласны?

Все обсуждения коронавируса на форуме Woman.ru.

16 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

1
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • Не, ну понятно, что нужно быть оптимистом и даже в таком кошмаре находить положительные стороны, но назвать "счастьем, прекрасным" как-то слишком

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633