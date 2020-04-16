Единственная дочь Елизаветы II дала откровенное интервью изданию Vanity Fair, в котором пролила свет на отношения между членами королевской семьи. Так, по мнению принцессы Анны, Сассексам стоит обдумать свои поступки и не ломать то, что старшее поколение строило годами.
«Не надо забывать основы. Мне кажется, молодое поколение сейчас даже не пытается понять, что делали их предшественники. Гораздо чаще ими движет желание все сделать по-новому. Хочется им сказать: пожалуйста, не изобретайте колесо! Мы уже все это пробовали — и то, и это, так что некоторые вещи просто не работают. Вам следует вернуться к основам», — заявила принцесса.
Впрочем, между Анной и Меган больше общего, чем кажется на первый взгляд. В молодости принцесса прослыла еще той бунтаркой — например, на ее счету многочисленные штрафы за превышение скорости и даже временное лишение прав в 1990-м.
Также принцесса прославилась своевольным характером и острым языком. Анна, как и Сассексы, нарушила протокол и отказалась растить детей как королевских особ, лишив их титулов принца и принцессы.
«Жить без титулов им гораздо проще. Полагаю, большинство людей согласится, что наличие титулов имеет свои недостатки. Так что я уверена: это было правильно», — сказала Анна в интервью.
16 апреля 2020 · ·
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