«Не надо забывать основы. Мне кажется, молодое поколение сейчас даже не пытается понять, что делали их предшественники. Гораздо чаще ими движет желание все сделать по-новому. Хочется им сказать: пожалуйста, не изобретайте колесо! Мы уже все это пробовали — и то, и это, так что некоторые вещи просто не работают. Вам следует вернуться к основам», — заявила принцесса.