Чулпан Хаматова призналась, что получает проклятия после выхода сериала «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова рассказала, что после выхода на экраны сериала «Зулейха открывает глаза» ей присылают много негативных отзывов о проекте и даже угрозы.
«Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память о своей родине. Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России», — сказала Хаматова в эфире телеканала «Дождь».
Многие зрители были возмущены тем, что героиня Хаматовой в первых сериях молчит и не говорит по-татарски. «К своему стыду я не говорю по-татарски. Но понимаю разговорную речь. Я — дитя советского времени. Дома мои родители говорили по-русски, специфических татарских традиций тоже не было. Так было принято в Советском Союзе, в котором я родилась. Попытки воссоздать татарский язык или татарский акцент — это было бы либо неудобно для зрителей, либо комично. Поэтому решили, что моя героиня будет говорить на русском языке без акцента. Но татарские песни, костюмы, быт — все это свидетельствует о том, что действие происходит в татарской деревне», — ответила на обвинения Хаматова в прямом эфире в Инстаграме фонда «Подари жизнь», учредителем которого она является.
Актриса добавила, что ее обвиняют в том, что она якобы искажает историческую правду. И вот к таким заявлениям Чулпан была не готова, поскольку считала, что сцены раскулачивания сняты очень реалистично.
«Для меня раскулачивание — это убийство, однозначно трагедия огромного числа людей. Это преступление, морально-этическая катастрофа. И вдруг я обнаруживаю, что огромное число людей думает по-другому! Наоборот, у меня были опасения, что действительность, которую мы показали в картине, будет недостаточно жесткой, что не появится ощущение боли и трагедии от происходящего. Боялась, что она будет чересчур лайтовой. И даже в голову не могло прийти, что претензии будут иного рода», — рассказала шокированная Хаматова.
Напомним, сериал «Зулейха открывает глаза» был снят по одноименной книге Гузель Яхиной, за которую писатель получила литературные премии «Большая книга» и «Ясная поляна» в 2015 году.
Действие романа разворачивается в 1930-е годы. Его главную героиню отправили в Сибирь вместе с другими жертвами репрессий. Сторонники СССР уже возмутились показанной в сериале действительностью. Партия «Коммунисты России», например, будет добиваться запрета на показ.
16 апреля 2020 · ·
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