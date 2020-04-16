Чулпан Хаматова призналась, что получает проклятия после выхода сериала «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова рассказала, что после выхода на экраны сериала «Зулейха открывает глаза» ей присылают много негативных отзывов о проекте и даже угрозы.

«Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память о своей родине. Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России», — сказала Хаматова в эфире телеканала «Дождь».