Катя Кищук в прозрачном белье вызвала восхищение подписчиков и зависть хейтеров

Экс-солистка Serebro поделилась в Инстаграме более чем откровенным снимком. Несмотря на роскошную фигуру и стильное белье, нашлись те, кто жестко раскритиковал и то, и другое.

Катя Кищук не дает поклонникам скучать во время карантина. Знаменитость выложила кадры, сделанные в ванной комнате, на которых предстала в прозрачном белье Petra.

Певица продемонстрировала все изгибы своего красивого тела. Фолловеры оставили огромное количество комплиментов ее «сочной фигуре» и стильному белью. Также многие оценили смелость Кати, выложившую фото на грани.

Впрочем, перейдем к ложке дегтя в бочке меда. Спустя какое-то время после публикации в комментарии нагрянули хейтеры, которые в пух и прах разнесли Кищук.

«Я представляю, как выглядят такие огромные ноги при походке», «Похудей и не придется поднимать руки наверх, чтобы складок не было», «У бабули белье одолжила?», «Че-то толстая», — высказались пользователи Сети.

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Катя Кищук периодически подогревает интерес публики своими соблазнительными фото
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Экс-солистка решила ответить хейтерам в ироничном ключе. Катя заметила, что для подобных людей оскорбить другого человека — единственная радость в жизни, и она не в праве их этого лишать. «Нет ничего лучше, чем дарить людям счастье», — заключила Кищук. Так-то!

16 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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