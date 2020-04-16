Катя Кищук не дает поклонникам скучать во время карантина. Знаменитость выложила кадры, сделанные в ванной комнате, на которых предстала в прозрачном белье Petra.

Певица продемонстрировала все изгибы своего красивого тела. Фолловеры оставили огромное количество комплиментов ее «сочной фигуре» и стильному белью. Также многие оценили смелость Кати, выложившую фото на грани.