Катя Кищук не дает поклонникам скучать во время карантина. Знаменитость выложила кадры, сделанные в ванной комнате, на которых предстала в прозрачном белье Petra.
Певица продемонстрировала все изгибы своего красивого тела. Фолловеры оставили огромное количество комплиментов ее «сочной фигуре» и стильному белью. Также многие оценили смелость Кати, выложившую фото на грани.
Впрочем, перейдем к ложке дегтя в бочке меда. Спустя какое-то время после публикации в комментарии нагрянули хейтеры, которые в пух и прах разнесли Кищук.
«Я представляю, как выглядят такие огромные ноги при походке», «Похудей и не придется поднимать руки наверх, чтобы складок не было», «У бабули белье одолжила?», «Че-то толстая», — высказались пользователи Сети.
Экс-солистка решила ответить хейтерам в ироничном ключе. Катя заметила, что для подобных людей оскорбить другого человека — единственная радость в жизни, и она не в праве их этого лишать. «Нет ничего лучше, чем дарить людям счастье», — заключила Кищук. Так-то!
16 апреля 2020 · ·
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