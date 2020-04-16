«Дети сравняли счет»: сыну Тимати исполнилось полгода

60-летняя бабушка всея Инстаграма Симона Черноморская поздравила своего внука с днем рождения.

16 апреля маленький Ратмир, сын Тимати и Анастасии Решетовой, отмечает первую серьезную дату — мальчику исполнилось полгода. Кончено, любимая бабушка поздравила внука в Инстаграме.

Симона Черноморская опубликовала фото малышка и его сестры Алисы и сопроводила их небольшим, но трогательным поздравлением.

«Сегодня наши дети сравняли счет. Шесть и шесть! Жизнь продолжается несмотря ни на что!» — постаралась воодушевить подписчиков Симона.

В комментариях фолловеры пожелали Ратмиру здоровья, счастья и расти поскорее, а Симоне — терпения и сил, ведь она играет огромную роль в жизни своих детей и внуков.

Напомним, 16 октября Анастасия Решетова родила Ратмира в госпитале Лапино. Симона в этот важный для ее сына и его второй половинки момент находилась рядом с ними.

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Симона Юнусова поздравила своего внука
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Бабушка занимается воспитанием своей внучки Алисы, дочери Тимати и Алены Шишковой, с ее рождения. Можно сказать, что именно она растит девочку, поскольку ее мама и папа постоянно работают.

16 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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