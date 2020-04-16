«Дети сравняли счет»: сыну Тимати исполнилось полгода

«Сегодня наши дети сравняли счет. Шесть и шесть! Жизнь продолжается несмотря ни на что!» — постаралась воодушевить подписчиков Симона.

В комментариях фолловеры пожелали Ратмиру здоровья, счастья и расти поскорее, а Симоне — терпения и сил, ведь она играет огромную роль в жизни своих детей и внуков.