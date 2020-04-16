Меган Маркл и принц Гарри упорно работают над спасением своей подмоченной репутации. Изначально пара делала ставку на день рождения сына.
В мае Арчи исполнится год, и это могло стать прекрасным поводом приехать в Лондон, чтобы отпраздновать в кругу семьи, заработав одобрение британцев и мировых СМИ. Впрочем, безукоризненному плану помешала пандемия.
Меган и Гарри придумали новый способ понравиться публике. Теперь пара вызвалась работать курьерами доставки еды. Супруги обратились к благотворительному проекту Angel Food и уже отработали свою смену в католическую Пасху.
По словам директора Angel Food, Меган и Гарри помогли 20-ти нуждающимся и лично привезли еду им домой.
К сожалению, ни одной фотографии, подтверждающей эту информацию, нет — супруги хотели, чтобы их доброе дело осталась в тайне.
16 апреля 2020 · ·
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