Меган и Гарри придумали новый способ понравиться публике. Теперь пара вызвалась работать курьерами доставки еды. Супруги обратились к благотворительному проекту Angel Food и уже отработали свою смену в католическую Пасху.

По словам директора Angel Food, Меган и Гарри помогли 20-ти нуждающимся и лично привезли еду им домой.