Сассексы спасают испорченный имидж, лично работая курьерами в сервисе по доставке еды

Меган и Гарри вызвались помочь нуждающимся во время пандемии. Неудивительно, ведь после истории с «Мегзитом» им срочно нужно завоевать любовь публики.

Меган Маркл и принц Гарри упорно работают над спасением своей подмоченной репутации. Изначально пара делала ставку на день рождения сына. 

В мае Арчи исполнится год, и это могло стать прекрасным поводом приехать в Лондон, чтобы отпраздновать в кругу семьи, заработав одобрение британцев и мировых СМИ. Впрочем, безукоризненному плану помешала пандемия.

Меган и Гарри придумали новый способ понравиться публике. Теперь пара вызвалась работать курьерами доставки еды. Супруги обратились к благотворительному проекту Angel Food и уже отработали свою смену в католическую Пасху.

По словам директора Angel Food, Меган и Гарри помогли 20-ти нуждающимся и лично привезли еду им домой. 

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Сассексы работают доставщиками еды
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К сожалению, ни одной фотографии, подтверждающей эту информацию, нет — супруги хотели, чтобы их доброе дело осталась в тайне. 

16 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • Кто этот бред сочиняет про ставки на день рождения? Меган и до свадьбы еду готовила бездомным.

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