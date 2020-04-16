Владимир Путин официально заявил, что в этом году День Победы не будут праздновать 9 мая. По словам президента, все придется перенести из-за коронавируса.

«Риски, связанные с эпидемией, пик которой еще не пройден, не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, парадам в регионах», — сказал Владимир Владимирович.