Владимир Путин официально заявил, что в этом году День Победы не будут праздновать 9 мая. По словам президента, все придется перенести из-за коронавируса.
«Риски, связанные с эпидемией, пик которой еще не пройден, не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, парадам в регионах», — сказал Владимир Владимирович.
Путин обратился к участникам Бессмертного полка: «Я разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами, все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии».
«Понимаю, для нас всех именно 9 мая — это День Победы. Он с нами всегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев», — сказал президент.
Владимир Владимирович подытожил: «Обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году, будет и парад в Москве, и марш Бессмертного полка».
16 апреля 2020 · ·
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