Владимир Путин перенес парад к 75-летию Дня Победы

Во время удаленного совещания президент заявил, что все подготовительные мероприятия ко Дню Победы и сам парад откладываются на неопределенный срок.

Владимир Путин официально заявил, что в этом году День Победы не будут праздновать 9 мая. По словам президента, все придется перенести из-за коронавируса.

«Риски, связанные с эпидемией, пик которой еще не пройден, не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, парадам в регионах», — сказал Владимир Владимирович.

Путин обратился к участникам Бессмертного полка: «Я разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами, все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии».

«Понимаю, для нас всех именно 9 мая — это День Победы. Он с нами всегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев», — сказал президент.

Владимир Владимирович подытожил: «Обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году, будет и парад в Москве, и марш Бессмертного полка».

16 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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  • Эх если бы я завез в Германию коронавирус лет шесть назад - может и войны бы не.было! - подумал Штирлиц Вирус
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