Никогда мы не обсуждали Джигана так часто, как этой весной. Повод, к сожалению, оказался печальным — после рождения долгожданного сына рэпер слетел с катушек и угодил в наркологическую клинику в Америке. Вернувшись в Россию, он продолжил отжигать, поначалу веселя, а потом уже пугая как поклонников, так и звездных коллег. И вдруг пропал! Случилось это сразу после того, как Оксана Самойлова объявила, что подает на развод.