Никогда мы не обсуждали Джигана так часто, как этой весной. Повод, к сожалению, оказался печальным — после рождения долгожданного сына рэпер слетел с катушек и угодил в наркологическую клинику в Америке. Вернувшись в Россию, он продолжил отжигать, поначалу веселя, а потом уже пугая как поклонников, так и звездных коллег. И вдруг пропал! Случилось это сразу после того, как Оксана Самойлова объявила, что подает на развод.
Несложно было догадаться, что Джиган снова оказался в рехабе. Другой вопрос — лег ли он туда сам (дабы привести себя в порядок и попытаться сохранить семью), или же его силой отправили близкие. Две недели тишины, абсолютно никакой информации. Оксана тоже молчит и лишь рассказывает, как проходят ее будни с детьми на карантине, размышляет о новой жизни и готовится встретить свой 32-й день рождения.
Наконец появилась информация. Джиган действительно в рехабе. По данным телеграм-канала «Курятник», он находится в частной клинике в Шаляпино, что в Ивановской области. Условия у него королевские: номер 130 кв. метров, 5-разовое детокс-питание, сауна. Прогулки разрешены только по территории клиники и лишь в сопровождении сотрудников.
Никаких телефонов! Вот вам и объяснение, почему так резко прекратились выходы в прямые эфиры. Позвонить он может лишь один раз в день. Стоимость такого «заточения» — 100 000 рублей за сутки.
Инсайдеры утверждают, что Оксана навещала пока еще официального супруга, но была лишь раз и без детей. В скором времени Джигана должны отпустить домой. Тогда-то мы и узнаем, какое будущее ждет звездную семью. Многие по-прежнему верят, что развода не будет.
16 апреля 2020 · ·
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