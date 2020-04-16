Принцесса Швеции София устроилась на работу в больницу во время пандемии

Члены королевских семей всего мира пытаются помочь остановить коронавирус, от которого планета в буквальном смысле задыхается. Принц Гарри и Меган Маркл (хоть они уже и не монархи, но все же ассоциируются с королевской семьей) разносят еду нуждающимся старикам в Лос-Анджелесе. Принц Уильям по видеосвязи открыл новую больницу в Англии и поддержал самоотверженных врачей в их нелегком и иногда смертельном труде.
А вот шведская принцесса София присоединилась к рабочим на передовой. 35-летняя жена принца Карла Филиппа и невестка правящего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии прибыла на работу в больницу Софиахеммет в Стокгольме в четверг. Это ее первый день на службе.
Принцесса завершила трехдневную программу интенсивного обучения в Университетском колледже Софиахеммета, так что теперь она официально может помогать персоналу больницы в решении немедицинских задач.
Вот это мы понимаем любовь к своей стране и гражданам! Надеемся, София соблюдает все меры предосторожности.
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16 апреля 2020 · ·
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