Принцесса Швеции София устроилась на работу в больницу во время пандемии

Принцесса завершила трехдневную программу интенсивного обучения в Университетском колледже Софиахеммета, так что теперь она официально может помогать персоналу больницы в решении немедицинских задач.

Вот это мы понимаем любовь к своей стране и гражданам! Надеемся, София соблюдает все меры предосторожности.