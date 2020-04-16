«В шоке от таких нянек»: дочери Оксаны Самойловой едва не уронили малыша Давида

Оксана Самойлова проводит время в своем загородном доме в компании детей. Она воспитывает малыша Давида, которому 18 апреля исполнится уже 2 месяца, а помогают бизнесвумен в этом деле ее дочери. Ариела, Лея и Майя любят младшего брата и рады возможности подержать его на руках.
16 апреля в инстаграм-историях Оксаны появилось несколько милых видео, в которых наследницы звезды по очереди укачивали мальчика. Однако получалось не у всех. Майя просто с трудом удерживала подросшего Давида, а Лея отвлекалась и пела песню вместо того, чтобы следить за малышом.
«Давидик просто в шоке от таких нянек. Лея, ты поаккуратнее как-то будь», — попросила знаменитость девочку. Когда Оксана заметила, что дочь чересчур заигралась, а Давид начал мотать головой, она окликнула наследницу. После этого видео прервалось. И игры «нянек», судя по всему, тоже.
Напомним, не так давно Оксана Самойлова сообщила о намерении развестись с Джиганом. Их связывало 7 лет брака и четверо детей. После расставания звезда собирается начать жизнь с чистого листа.
16 апреля 2020 · ·
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