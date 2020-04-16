Как Кейт Миддлтон обходится без гаджетов, сидя с тремя детьми на карантине

Некоторые мамы рано разрешают детям пользоваться смартфонами и планшетами. Некоторые, но не Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи

Многие мамы в Сети не раз говорили, что им очень тяжело чем-то занять детей на карантине. Для некоторых гаджет становится лучшим помощником в таком случае. С помощью смартфона или планшета можно легко увлечь ребенка и пойти заниматься своими делами. Но такой сценарий точно не подходит Кейт Миддлтон.

На днях королевский эксперт Кэти Николл сообщила, что Кэтрин не разрешает детям пользоваться гаджетами. Даже время просмотра телепередач герцогиня строго ограничивает. 

«Главное, на что Кейт будет делать упор в этот период, — это создание всевозможных поделок, рисование и прочие занятия, для которых в экране нет необходимости. Кейт очень строго относится ко времени, проведенному перед телевизором, и позволяет детям совсем немного», — рассказала Кэти Николл британской версии Okay!

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Кейт Миддлтон проводит время с детьми на карантине
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Кроме того, на днях инсайдер сообщил, что Кейт с детьми вместе с детьми занимается выпечкой. После этого, правда, приходится отмывать кухню, но зато все довольны. Также герцогиня Кембриджская и ее наследники любят работать в саду.

16 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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