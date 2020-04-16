Многие мамы в Сети не раз говорили, что им очень тяжело чем-то занять детей на карантине. Для некоторых гаджет становится лучшим помощником в таком случае. С помощью смартфона или планшета можно легко увлечь ребенка и пойти заниматься своими делами. Но такой сценарий точно не подходит Кейт Миддлтон.

На днях королевский эксперт Кэти Николл сообщила, что Кэтрин не разрешает детям пользоваться гаджетами. Даже время просмотра телепередач герцогиня строго ограничивает.