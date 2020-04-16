Когда в 2014 году стало известно, что победительницей в конкурсе стала 18-летняя Ирина Алексеева, в Сети поднялась настоящая буря. На девушку, чья внешность показалась некоторым нестандартной, обрушился шквал критических замечаний. Одни соревновались в остроумии, другие подозревали, что такой титул Ирина получила неспроста.
Статная и высокая балерина реагировала на насмешки и сравнения с Александром Кокориным спокойно. В какой-то степени по-королевски. В одном из интервью она назвала все происходящее чьей-то спланированной акцией. Алексеева заверяла: критические замечания не омрачили ее радость от победы. Она с детства мечтала о победе в конкурсе красоты. И, получив заветную корону, не готова была сдаваться. Ирина и сама говорила в интервью изданию Metro, что для того, чтобы взойти на пьедестал, нужно обладать твердым характером:
«Основная черта людей, которые хотят чего-то добиться, — это внутренний стержень и целеустремленность. У меня на памяти есть девочки, которые берутся за что-то и бросают. Дождик пошел — и пропустили занятие. Ничего не выйдет из таких, понимаете? Я как пришла в танцы в 12 лет, так ни одного занятия не пропускала. Хотя живу в Люберцах и езжу через всю Москву».
Ирина с детства занималась хореографией, акробатическим танцем, вокалом и добилась в этом успехов. Она была солисткой народного театра танца «Щелкунчик». Среди ее достижений — бронзовая медаль Кубка мира по балету на Всемирной танцевальной Олимпиаде. Так что целеустремленности и упорства Алексеевой не занимать.
Но даже обладая сильным характером и будучи уверенным в себе человеком, жить под таким шквалом критики наверняка было непросто. И все же ее ничего не сломило. После той самой победы Ирина еще не раз появлялась на светских мероприятиях. Некоторые поклонники замечали, что девушка постепенно и незаметно меняется: она стала иначе краситься и укладывать волосы. Теперь от мнимого сходства с Кокориным не осталось и следа.
Однако самые радикальные перемены произошли, когда Ирина вышла замуж. В 2018 году в Инстаграме королевы красоты появились снимки в пышном свадебном наряде.
«Расписались просто. Но платье красивое надела», — заметила Ирина.
Супругом Алексеевой стал Сергей Мельников. Статный красавец в 2002 году стал кандидатом юридических наук, а в 2010-м занял престижный пост заместителя руководителя столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. В 2019-м Мельников получил должность заместителя руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы.
В Инстаграме Ирины начали все чаще и чаще появляться семейные фотографии. Заметно, что она влюблена и счастлива. Отдых на Мальдивах, занятия верховой ездой, походы в театр — на всех снимках Алексеева сияла. Кстати, экс-«Мисс Москва» нашла общий язык и со взрослой дочерью своего супруга, что удается далеко не всякой мачехе.
Так, Александра под совместным снимком с Ириной оставила проникновенную подпись: «Спасибо за все. Просто за все, что ты делаешь для меня, помогаешь мне всегда, поддерживаешь и прикрываешь. Я очень ценю это и мне безумно приятно, что я познакомилась с тобой».
15 апреля 2019 года Ирина впервые стала матерью. На свет появился малыш, которого назвали Петром. На днях жизнерадостному и улыбчивому мальчику исполнился год, и Алексеева посвятила сыну теплое поздравление: «Ты, Петр, еще такой маленький, но уже такой внимательный, трудолюбивый и любознательный. Хочется пожелать тебе быть здоровым, счастливым, расти и развиваться, любить и радовать своих родных! А мы, твои родители, всегда будем направлять и поддерживать тебя! Воспитывать в тебе лучшие качества и открывать таланты, любить и оберегать! Дай Бог тебе быть во всем смелее, решительнее и лучше нас».
Сейчас Ирина выглядит абсолютно счастливой, умиротворенной и едва ли не светится. Глядя на нее, невозможно поверить, что несколько лет назад над этой статной белокурой красавицей, одетой неброско, но элегантно и дорого, потешались в Сети. Что ж, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Наверняка Ирине это прекрасно известно, ведь со снимков на нас смотрит любимая и довольная собой и своей жизнью женщина.
16 апреля 2020 · ·
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