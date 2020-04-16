Но даже обладая сильным характером и будучи уверенным в себе человеком, жить под таким шквалом критики наверняка было непросто. И все же ее ничего не сломило. После той самой победы Ирина еще не раз появлялась на светских мероприятиях. Некоторые поклонники замечали, что девушка постепенно и незаметно меняется: она стала иначе краситься и укладывать волосы. Теперь от мнимого сходства с Кокориным не осталось и следа.

Однако самые радикальные перемены произошли, когда Ирина вышла замуж. В 2018 году в Инстаграме королевы красоты появились снимки в пышном свадебном наряде.