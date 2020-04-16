Как экс-«Мисс Москва» Ирина Алексеева из «двойника Кокорина» превратилась в элегантную леди, счастливую супругу и мать

Когда Ирина Алексеева победила в конкурсе красоты, многие критиковали ее внешность. Сейчас, глядя на статную красавицу, в это сложно поверить.

Ирина Алексеева

Когда в 2014 году стало известно, что победительницей в конкурсе стала 18-летняя Ирина Алексеева, в Сети поднялась настоящая буря. На девушку, чья внешность показалась некоторым нестандартной, обрушился шквал критических замечаний. Одни соревновались в остроумии, другие подозревали, что такой титул Ирина получила неспроста.

Статная и высокая балерина реагировала на насмешки и сравнения с Александром Кокориным спокойно. В какой-то степени по-королевски. В одном из интервью она назвала все происходящее чьей-то спланированной акцией. Алексеева заверяла: критические замечания не омрачили ее радость от победы. Она с детства мечтала о победе в конкурсе красоты. И, получив заветную корону, не готова была сдаваться. Ирина и сама говорила в интервью изданию Metro, что для того, чтобы взойти на пьедестал, нужно обладать твердым характером:

«Основная черта людей, которые хотят чего-то добиться, — это внутренний стержень и целеустремленность. У меня на памяти есть девочки, которые берутся за что-то и бросают. Дождик пошел — и пропустили занятие. Ничего не выйдет из таких, понимаете? Я как пришла в танцы в 12 лет, так ни одного занятия не пропускала. Хотя живу в Люберцах и езжу через всю Москву».

Ирина Алексеева

Ирина с детства занималась хореографией, акробатическим танцем, вокалом и добилась в этом успехов. Она была солисткой народного театра танца «Щелкунчик». Среди ее достижений — бронзовая медаль Кубка мира по балету на Всемирной танцевальной Олимпиаде. Так что целеустремленности и упорства Алексеевой не занимать.

Ирина Алексеева

Но даже обладая сильным характером и будучи уверенным в себе человеком, жить под таким шквалом критики наверняка было непросто. И все же ее ничего не сломило. После той самой победы Ирина еще не раз появлялась на светских мероприятиях. Некоторые поклонники замечали, что девушка постепенно и незаметно меняется: она стала иначе краситься и укладывать волосы. Теперь от мнимого сходства с Кокориным не осталось и следа.

Однако самые радикальные перемены произошли, когда Ирина вышла замуж. В 2018 году в Инстаграме королевы красоты появились снимки в пышном свадебном наряде. 

Ирина Алексеева

«Расписались просто. Но платье красивое надела», — заметила Ирина.

Супругом Алексеевой стал Сергей Мельников. Статный красавец в 2002 году стал кандидатом юридических наук, а в 2010-м занял престижный пост заместителя руководителя столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. В 2019-м Мельников получил должность заместителя руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы.

Ирина Алексеева
Сергей Мельников с дочерью Александрой и супругой Ириной

В Инстаграме Ирины начали все чаще и чаще появляться семейные фотографии. Заметно, что она влюблена и счастлива. Отдых на Мальдивах, занятия верховой ездой, походы в театр — на всех снимках Алексеева сияла. Кстати, экс-«Мисс Москва» нашла общий язык и со взрослой дочерью своего супруга, что удается далеко не всякой мачехе.

Так, Александра под совместным снимком с Ириной оставила проникновенную подпись: «Спасибо за все. Просто за все, что ты делаешь для меня, помогаешь мне всегда, поддерживаешь и прикрываешь. Я очень ценю это и мне безумно приятно, что я познакомилась с тобой».

15 апреля 2019 года Ирина впервые стала матерью. На свет появился малыш, которого назвали Петром. На днях жизнерадостному и улыбчивому мальчику исполнился год, и Алексеева посвятила сыну теплое поздравление: «Ты, Петр, еще такой маленький, но уже такой внимательный, трудолюбивый и любознательный. Хочется пожелать тебе быть здоровым, счастливым, расти и развиваться, любить и радовать своих родных! А мы, твои родители, всегда будем направлять и поддерживать тебя! Воспитывать в тебе лучшие качества и открывать таланты, любить и оберегать! Дай Бог тебе быть во всем смелее, решительнее и лучше нас».

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Ирина Алексеева восхищает своей элегантностью и красотой
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Сейчас Ирина выглядит абсолютно счастливой, умиротворенной и едва ли не светится. Глядя на нее, невозможно поверить, что несколько лет назад над этой статной белокурой красавицей, одетой неброско, но элегантно и дорого, потешались в Сети. Что ж, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Наверняка Ирине это прекрасно известно, ведь со снимков на нас смотрит любимая и довольная собой и своей жизнью женщина.

16 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Ребят,она не похорошела,а перекроила себя. Нос,губы Сделаны
  • теперь понятно кто купил ей "мисс"
  • Похорошела!
  • Сегодня день богат на знатные заголовки))только отсмеялась про зиверт-тарасова,а тут такое))спасибо за добавку,что))

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