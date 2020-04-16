16 апреля Виктория Боня разместила несколько новых видео в инстаграм-историях. Звезда заговорила о своей фигуре. Как оказалось, стройную и подтянутую красавицу многое в себе не устраивает. Боне кажется, что она сейчас не в форме, и знаменитость показала свою фигуру со всех сторон.