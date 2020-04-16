16 апреля Виктория Боня разместила несколько новых видео в инстаграм-историях. Звезда заговорила о своей фигуре. Как оказалось, стройную и подтянутую красавицу многое в себе не устраивает. Боне кажется, что она сейчас не в форме, и знаменитость показала свою фигуру со всех сторон.
«Я смотрю на себя и понимаю, что это полный ахтунг. Смотрите, как я выгляжу. Я поправилась, я заплыла. В связи с этим я объявляю бой своему жиру и превращаю его в кубики», — уверенно сообщила знаменитость.
Виктория позвала подписчиков на бесплатную тренировку, чтобы те вместе с ней могли начать заниматься спортом. Сама же Боня отправилась на пробежку. «Стыдно смотреть на себя в зеркало», — сетовала звезда.
Что ж, Виктория — человек целеустремленный, поэтому, мы уверены, результат не заставит себя ждать. Недавно телеведущая сообщила, что она работает над сохранением молодости и красоты последние 15-20 лет.
16 апреля 2020 · ·
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