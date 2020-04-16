«Поправилась и заплыла»: Виктория Боня честно показала свою фигуру и объявила жиру бой

Виктория Боня тщательно следит за своим весом. Однако в какой-то момент звезда позволила себе расслабиться и теперь пожинает плоды.

Виктория Боня

16 апреля Виктория Боня разместила несколько новых видео в инстаграм-историях. Звезда заговорила о своей фигуре. Как оказалось, стройную и подтянутую красавицу многое в себе не устраивает. Боне кажется, что она сейчас не в форме, и знаменитость показала свою фигуру со всех сторон.

«Я смотрю на себя и понимаю, что это полный ахтунг. Смотрите, как я выгляжу. Я поправилась, я заплыла. В связи с этим я объявляю бой своему жиру и превращаю его в кубики», — уверенно сообщила знаменитость.

Виктория позвала подписчиков на бесплатную тренировку, чтобы те вместе с ней могли начать заниматься спортом. Сама же Боня отправилась на пробежку. «Стыдно смотреть на себя в зеркало», — сетовала звезда.

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Виктория Боня следит за своей внешностью
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Что ж, Виктория — человек целеустремленный, поэтому, мы уверены, результат не заставит себя ждать. Недавно телеведущая сообщила, что она работает над сохранением молодости и красоты последние 15-20 лет.

16 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Еще недавно она набирала вес, так как была слишком худой. Переборщила?

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