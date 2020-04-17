Теперь официально: принцесса Беатрис отменила свою свадьбу

Свадьба принцессы Беатрис уже стала настоящей притчей во языцех. Старшую дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон словно преследовали неудачи с тех пор, как она объявила о помолвке с миллионером Эдоардо Моцци.
То ее отец окажется в самом эпицентре скандала из-за дружбы с Джеффри Эпштейном, то поклонники начинают перешептываться из-за даты бракосочетания, назначенного на 29 мая. Мол, больно неудачное время выбрала принцесса. Они будто в воду глядели.
На днях представитель пары подтвердил изданию People, что торжество, которое и так должно было быть скромным, не состоится вовсе. Вероятнее всего, причина кроется в пандемии коронавируса, повлиявшей на все сферы жизни.
«У них нет планов поменять место проведения свадьбы или устроить более пышное торжество. Они даже не думают сейчас о свадьбе. Возможно, они назначат новую дату, но не сейчас», — сообщил представитель пары.
Кроме того, источник, близкий к окружению Эдоардо и Беатрис, заметил, что они даже не успели начать рассылать приглашения. Наверняка принцесса очень опечалена.
17 апреля 2020 · ·
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