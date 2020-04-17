Теперь официально: принцесса Беатрис отменила свою свадьбу

Свадьба принцессы Беатрис уже стала настоящей притчей во языцех. Старшую дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон словно преследовали неудачи с тех пор, как она объявила о помолвке с миллионером Эдоардо Моцци.



То ее отец окажется в самом эпицентре скандала из-за дружбы с Джеффри Эпштейном, то поклонники начинают перешептываться из-за даты бракосочетания, назначенного на 29 мая. Мол, больно неудачное время выбрала принцесса. Они будто в воду глядели.