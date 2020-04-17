Теперь официально: принцесса Беатрис отменила свою свадьбу

Эксперты не раз предрекали такую возможность, и теперь слухи подтвердились. Сейчас принцессе Беатрис не до свадьбы.

принцесса Беатрис

Свадьба принцессы Беатрис уже стала настоящей притчей во языцех. Старшую дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон словно преследовали неудачи с тех пор, как она объявила о помолвке с миллионером Эдоардо Моцци.

То ее отец окажется в самом эпицентре скандала из-за дружбы с Джеффри Эпштейном, то поклонники начинают перешептываться из-за даты бракосочетания, назначенного на 29 мая. Мол, больно неудачное время выбрала принцесса. Они будто в воду глядели.

принцесса Беатрис

На днях представитель пары подтвердил изданию People, что торжество, которое и так должно было быть скромным, не состоится вовсе. Вероятнее всего, причина кроется в пандемии коронавируса, повлиявшей на все сферы жизни.

«У них нет планов поменять место проведения свадьбы или устроить более пышное торжество. Они даже не думают сейчас о свадьбе. Возможно, они назначат новую дату, но не сейчас», — сообщил представитель пары.

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Принцессу Беатрис не назовешь удачливым человеком
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Кроме того, источник, близкий к окружению Эдоардо и Беатрис, заметил, что они даже не успели начать рассылать приглашения. Наверняка принцесса очень опечалена.

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • А я уж было думала, что это снова Кейт виновата. Ну, в свете предпоследней публикации.
  • Не срослось ( Может, и к лучшему
  • Все равно живут вместе, сейчас это не возбраняется, поэтому, диких рыданий в разлуке не будет. Отпраздную позже.
  • Не вижу проблем. Миллионы людей отложили свои свадьбы, такая уж ситуация.
  • На следующий год поженятся

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