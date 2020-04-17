«Лечение, которое мне назначено, обладает несколько дурманящими свойствами — мне все время хочется спать, я ощущаю совершенно не характерную для меня апатию. Врачи утверждают, что это абсолютно нормальная реакция организма, который восстанавливается именно во сне. Есть и положительный момент. Поскольку аппетита особенного тоже нет, уверен, что за время лечения сброшу несколько лишних килограммов, которые меня не украшали», — сообщил Александр.

Кроме того, телеведущий добавил, что сдал еще два теста на коронавирус. Результат в обоих случаях оказался отрицательным, но телеведущий не спешит радоваться. По его словам, тесты верны лишь на 60-70%.

«О выписке пока не думаю. Это наверняка случится уже после Пасхи», — заметил Васильев. В больнице он смотрит кино, читает книги, а также слушает веселую музыку для поднятия настроения.