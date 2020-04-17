Апатия и потеря аппетита: как себя чувствует Александр Васильев в Коммунарке

Историк моды попал в больницу с двусторонним воспалением легких. Он сдал уже два теста на коронавирус.

Александр Васильев

Вечером 16 апреля Александр Васильев разместил новый пост в своем Инстаграме. 61-летний историк моды и телеведущий оказался в больнице в Коммунарке с двусторонним воспалением легких. Он поведал, как проходят его будни, а также рассказал о своем самочувствии.

Александр Васильев

«Лечение, которое мне назначено, обладает несколько дурманящими свойствами — мне все время хочется спать, я ощущаю совершенно не характерную для меня апатию. Врачи утверждают, что это абсолютно нормальная реакция организма, который восстанавливается именно во сне. Есть и положительный момент. Поскольку аппетита особенного тоже нет, уверен, что за время лечения сброшу несколько лишних килограммов, которые меня не украшали»,  — сообщил Александр.

Кроме того, телеведущий добавил, что сдал еще два теста на коронавирус. Результат в обоих случаях оказался отрицательным, но телеведущий не спешит радоваться. По его словам, тесты верны лишь на 60-70%. 

«О выписке пока не думаю. Это наверняка случится уже после Пасхи», — заметил Васильев. В больнице он смотрит кино, читает книги, а также слушает веселую музыку для поднятия настроения.

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У Александра Васильева обнаружили двустороннее воспаление легких
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В комментариях поклонники и звезды пожелали телеведущему скорейшего выздоровления. Среди них были Ирина Салтыкова, Согдиана, Валерия, Анна Нетребко, Елена Валюшкина и многие другие.

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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