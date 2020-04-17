В Сети обсуждают, что обе дочери Тарасовых унаследовали пухлые губы Анастасии

Анастасия Тарасова показала милое совместное фото с дочерьми. Заметно, что Милана и Ева обладают «фирменной» чертой своей мамы.

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова

На днях Анастасия Тарасова разместила новый пост в своем Инстаграме. В начале февраля молодая женщина во второй раз стала мамой, поэтому в ее соцсетях появляется все больше снимков малышки-дочери. Младшую наследницу Тарасовы назвали Евой. На этот раз Анастасия выложила милый совместный снимок с девочками. 

Анастасия Тарасова

«Куличи еще в печи, а я, снимая одно интересное видео, решила сделать стоп-кадр со своими девочками, пока все смотрят в камеру одновременно. P.S. Со спокойной душой ждем Пасху. А вы уже приготовились к празднованию самого светлого праздника?» — сообщила Анастасия.

«Я пока не готов», —  ответил Дмитрий. В комментариях пользователи Сети немедленно принялись обсуждать снимок звездной мамы с дочерьми. Многим показалось, что и Ева, и Милана унаследовали от Анастасии ее пухлые губы. 

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Анастасия Тарасова воспитывает двух дочерей
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«Какие губки у обоих девочек», «Какие красоточки. Здоровья всем вам», «Все такие губастенькие», — писали фолловеры. Также некоторые поклонники отметили, что Ева растет крупной и пухленькой девочкой. Поэтому поклонники сравнили малышку с румяной булочкой.

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

12
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  • Заметили, как прибежали родственники Тарасова после того, как Настя наврала, что дом её))) А то на выписке их не было видно, на крещение тоже, на днюхе у Насти только ее родственники, а сейчас все прибежали показать Насте, чей дом)))
  • Ну какие же красотки прям налюбоваться не могу и мама и девочки!!!!!
  • Я была в шоке, увидев дом в сторис у Тарасова, ну, где вся эта орава уроки делает. Там так грязно. Шкаф на кухне заставлен непонятно чем, игрушки везде валяются, даже в подвале бардак у них
  • уже и до детей докапываются
  • Эти ужасные сандали на старшей девочке. Ортопедические наверное. Вспомнился почему то форест гамп.
  • Младшая искусственница? Для натуральной сильно вес большой на лицо. Очень избыточный вес
  • Вообще-то тарасовские у них губы, а не наколотые костенкинские. У старшей точно, с младшей пока не ясно, какие там вообще губы.
  • Просто два мини-Тарасова, это печально... А губы у мамы обычные просто красит в три слоя
  • У меня есть знакомая молодая женщина, приятная и с хорошим вкусом. Так вот, она никогда не оставляла свою дочку в таком виде - с подгузником, торчащим из-под платья. Всегда трусики из ткани платья. Я ее спросила, почему. Она ответила, это же некрасиво, одноразовый подгузник - это как одноразовый пакет для женщины, такое скрывают. Вот. Подумав, она права.
  • А ещё в сети обсуждают висящий до пола памперс старшенькой на очередном «умилительном» видео.

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