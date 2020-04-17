«Куличи еще в печи, а я, снимая одно интересное видео, решила сделать стоп-кадр со своими девочками, пока все смотрят в камеру одновременно. P.S. Со спокойной душой ждем Пасху. А вы уже приготовились к празднованию самого светлого праздника?» — сообщила Анастасия.

«Я пока не готов», — ответил Дмитрий. В комментариях пользователи Сети немедленно принялись обсуждать снимок звездной мамы с дочерьми. Многим показалось, что и Ева, и Милана унаследовали от Анастасии ее пухлые губы.