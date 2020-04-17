На днях Анастасия Тарасова разместила новый пост в своем Инстаграме. В начале февраля молодая женщина во второй раз стала мамой, поэтому в ее соцсетях появляется все больше снимков малышки-дочери. Младшую наследницу Тарасовы назвали Евой. На этот раз Анастасия выложила милый совместный снимок с девочками.
«Куличи еще в печи, а я, снимая одно интересное видео, решила сделать стоп-кадр со своими девочками, пока все смотрят в камеру одновременно. P.S. Со спокойной душой ждем Пасху. А вы уже приготовились к празднованию самого светлого праздника?» — сообщила Анастасия.
«Я пока не готов», — ответил Дмитрий. В комментариях пользователи Сети немедленно принялись обсуждать снимок звездной мамы с дочерьми. Многим показалось, что и Ева, и Милана унаследовали от Анастасии ее пухлые губы.
«Какие губки у обоих девочек», «Какие красоточки. Здоровья всем вам», «Все такие губастенькие», — писали фолловеры. Также некоторые поклонники отметили, что Ева растет крупной и пухленькой девочкой. Поэтому поклонники сравнили малышку с румяной булочкой.
17 апреля 2020 · ·
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