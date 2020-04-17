В темных очках, масках и с охраной: как Сассексы разносили еду нуждающимся в Лос-Анджелесе

На днях Меган и Гарри разносили еду для нуждающихся. Джинсы, маски и бейсболки — такими Сассексы предстали перед людьми.

принц Гарри, Меган Маркл

Не так давно принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и сыном Арчи перебрался в Лос-Анджелес. Там родилась и выросла его жена, поэтому она наверняка чувствует себя в городе как рыба в воде. Самому же Гарри приходится нелегко. Во всяком случае об этом говорила его приятельница Джейн Гудолл.

На днях стало известно, что Сассексы присоединились к благотворительному проекту Angel Food и попробовали себя в качестве курьеров. Они доставили еду нуждающимся и попали в объективы камер наблюдения. Как сообщает издание Daily Mail, команда охраны следовала за Сассексами на отдельном автомобиле.

Меган Маркл, принц Гарри

Сассексы оделись просто и практично. Меган выбрала черные брюки и белую рубашку, дополнив образ маской и ярко-синей бейсболкой. Принц Гарри, в отличие от супруги, прикрыл лицо банданой. Они оба носили перчатки. Правда, лишь на правой руке.

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53-летний Дэн Тайрелл не удивился, когда ему позвонили. Он услышал: «Привет, это Меган из Angel Food». Дэн признался, что даже не подозревал, что речь идет о герцогине Сассекской. Спустившись, он увидел рыжеволосого мужчину, перевел взгляд на женщину рядом с ним и сложил два и два. «Вот ваша еда и спасибо вам. Мы надеемся, что с вами все хорошо», — сказали Гарри и Меган. Дэн сообщил, что не хотел смущать Сассексов, поэтому не стал намекать им, что узнал знаменитостей. 

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Уж что только не придумает чтоб понравиться людям, которые ее уже невзлюбили.
  • Вот Гарри и Меган нашли себе работу по способностям - теперь могут сами свою охрану оплачивать! Они же обещали, что как найдут работу - сами будут свою охрану оплачивать!!!
  • Чего только не сделаешь ради Оскара за главную роль и денег спонсоров - даже создашь видимость работы курьера и заставишь охрану снять это на видео и сфотографировать)))
  • Кто-то верит, что Меган и Гарри случайно сфографировали и случайно сняли на видео? Интересно, тех кому они доставляли продукты искупали в антисептике, а то Сассекские даже без перчаток?
  • Матери грудного ребёнка в первую очередь не о рекламе думать сейчас надо, а чтобы заразу в дом не притащить.
  • Дорогие волонтёры с дешёвыми понтами.
  • Всё делают вместе, это замечательно!

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