Не так давно принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и сыном Арчи перебрался в Лос-Анджелес. Там родилась и выросла его жена, поэтому она наверняка чувствует себя в городе как рыба в воде. Самому же Гарри приходится нелегко. Во всяком случае об этом говорила его приятельница Джейн Гудолл.
На днях стало известно, что Сассексы присоединились к благотворительному проекту Angel Food и попробовали себя в качестве курьеров. Они доставили еду нуждающимся и попали в объективы камер наблюдения. Как сообщает издание Daily Mail, команда охраны следовала за Сассексами на отдельном автомобиле.
Сассексы оделись просто и практично. Меган выбрала черные брюки и белую рубашку, дополнив образ маской и ярко-синей бейсболкой. Принц Гарри, в отличие от супруги, прикрыл лицо банданой. Они оба носили перчатки. Правда, лишь на правой руке.
53-летний Дэн Тайрелл не удивился, когда ему позвонили. Он услышал: «Привет, это Меган из Angel Food». Дэн признался, что даже не подозревал, что речь идет о герцогине Сассекской. Спустившись, он увидел рыжеволосого мужчину, перевел взгляд на женщину рядом с ним и сложил два и два. «Вот ваша еда и спасибо вам. Мы надеемся, что с вами все хорошо», — сказали Гарри и Меган. Дэн сообщил, что не хотел смущать Сассексов, поэтому не стал намекать им, что узнал знаменитостей.
17 апреля 2020 · ·
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