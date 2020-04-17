Не так давно принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и сыном Арчи перебрался в Лос-Анджелес. Там родилась и выросла его жена, поэтому она наверняка чувствует себя в городе как рыба в воде. Самому же Гарри приходится нелегко. Во всяком случае об этом говорила его приятельница Джейн Гудолл.

На днях стало известно, что Сассексы присоединились к благотворительному проекту Angel Food и попробовали себя в качестве курьеров. Они доставили еду нуждающимся и попали в объективы камер наблюдения. Как сообщает издание Daily Mail, команда охраны следовала за Сассексами на отдельном автомобиле.