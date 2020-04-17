«Я сама упала и ударилась головой»: дочь Веры Воронковой опровергла слухи об избиении матерью

В минувший четверг в Сети обсуждали новость о том, что актриса Вера Воронкова подняла руку на дочь, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Однако звезда и ее наследница резко возражают насчет достоверности этой информации. 

Вера Воронкова

16 апреля одно из авторитетных интернет-изданий сообщило, что заслуженная артистка России Вера Воронкова жестоко избила свою дочь, 13-летнюю Марию. В момент стычки 55-летняя женщина якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения. 

Девушке понадобилась экстренная помощь врачей: вскоре ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. 

Почти сразу же после распространения новости Воронкова вышла на связь с журналистами и опровергла некрасивую информацию о своей персоне. 

Артистка заявила, что находится в прекрасных отношениях с дочерью. В какой-то момент Маша тоже подключилась к беседе и сказала, что все в порядке. 

Одним звонком от корреспондентов родственницы не отделались. 

В течение вечера актрисе и ее дочери звонили многие представители СМИ. Так, в разговоре с порталом Teleprogramma.pro Мария призналась, что все же получила травму — правда, ее мама здесь ни при чем. 

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Недавно СМИ сообщили, что Вера Воронкова избила дочь Марию
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«Я сама случайно поскользнулась и упала, ударилась головой. Так что я попросила брата заехать за мной, так как у него есть машина, и отвезти меня в травмпункт. Сейчас все хорошо. Просто ушиб, ничего серьезного. Очень жаль, что маму выставили не в лучшем свете», — объяснила девушка журналистам. 

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

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  • Застращали малую(
  • С чего бы ей так упасть, сто много травм? В ходе ссоры толкнули её скорее всего. Сама..как же и именно во время карантина и тогда когда мать нетрезвая была.
  • Если сама упала, зачем брату звонить, мама же дома?
  • Травмы от удара другим человеком и полученные при падении различаются, специалист легко установит правду. Но мы вряд ли узнаем, и впрямь девчонка сама упала или просто мать выгораживает.

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