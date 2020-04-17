Артистка заявила, что находится в прекрасных отношениях с дочерью. В какой-то момент Маша тоже подключилась к беседе и сказала, что все в порядке.

Одним звонком от корреспондентов родственницы не отделались.

В течение вечера актрисе и ее дочери звонили многие представители СМИ. Так, в разговоре с порталом Teleprogramma.pro Мария призналась, что все же получила травму — правда, ее мама здесь ни при чем.