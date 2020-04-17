16 апреля одно из авторитетных интернет-изданий сообщило, что заслуженная артистка России Вера Воронкова жестоко избила свою дочь, 13-летнюю Марию. В момент стычки 55-летняя женщина якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Девушке понадобилась экстренная помощь врачей: вскоре ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
Почти сразу же после распространения новости Воронкова вышла на связь с журналистами и опровергла некрасивую информацию о своей персоне.
Артистка заявила, что находится в прекрасных отношениях с дочерью. В какой-то момент Маша тоже подключилась к беседе и сказала, что все в порядке.
Одним звонком от корреспондентов родственницы не отделались.
В течение вечера актрисе и ее дочери звонили многие представители СМИ. Так, в разговоре с порталом Teleprogramma.pro Мария призналась, что все же получила травму — правда, ее мама здесь ни при чем.
«Я сама случайно поскользнулась и упала, ударилась головой. Так что я попросила брата заехать за мной, так как у него есть машина, и отвезти меня в травмпункт. Сейчас все хорошо. Просто ушиб, ничего серьезного. Очень жаль, что маму выставили не в лучшем свете», — объяснила девушка журналистам.
17 апреля 2020 · ·
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