Стало известно имя невесты Александра Гудкова

Пару дней назад Александр Гудков скрепя сердце признался, что ужасно счастлив в отношениях. Еще полгода назад он сделал предложение своей избраннице, имя которой в интервью Ксении Собчак так и не назвал.
Сначала все думали, что Гудок собрался жениться на стилисте Марии Чекалиной, ведь их когда-то связывали романтические отношения. Однако пытливые поклонники Александра внимательно посмотрели его Инстаграм и поняли, что невестой шоумена является другая барышня.
«Жестко влюблен» Гудков в 33-летнюю Александру Гагаринскую из Риги. На одном из совместных фото в Инстаграме видно, что на пальце девушки красуется обручальное кольцо без камня — именно о таком рассказал Ксении Собчак шоумен. Да и на его руке можно увидеть такой же аксессуар.
Некоторые СМИ сообщают, что Александра является не невестой Гудкова, а уже его законной женой. Мероприятие якобы состоялось на берегу моря, а поздравить молодоженов приехали только самые близкие люди.
Впрочем, подтверждения этой информации пока нет, а сам шоумен вряд ли расскажет о свадьбе. Свою личную жизнь он тщательно оберегает от посторонних глаз.
17 апреля 2020 · ·
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