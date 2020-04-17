Стало известно имя невесты Александра Гудкова

Подписчики Александра Гудкова рассекретили его возлюбленную, которая скоро станет (или уже стала?) женой известного шоумена.

Пару дней назад Александр Гудков скрепя сердце признался, что ужасно счастлив в отношениях. Еще полгода назад он сделал предложение своей избраннице, имя которой в интервью Ксении Собчак так и не назвал.

Сначала все думали, что Гудок собрался жениться на стилисте Марии Чекалиной, ведь их когда-то связывали романтические отношения. Однако пытливые поклонники Александра внимательно посмотрели его Инстаграм и поняли, что невестой шоумена является другая барышня.

«Жестко влюблен» Гудков в 33-летнюю Александру Гагаринскую из Риги. На одном из совместных фото в Инстаграме видно, что на пальце девушки красуется обручальное кольцо без камня — именно о таком рассказал Ксении Собчак шоумен. Да и на его руке можно увидеть такой же аксессуар.

Некоторые СМИ сообщают, что Александра является не невестой Гудкова, а уже его законной женой. Мероприятие якобы состоялось на берегу моря, а поздравить молодоженов приехали только самые близкие люди. 

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Александр Гудков тщательно оберегает свою личную жизнь
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Впрочем, подтверждения этой информации пока нет, а сам шоумен вряд ли расскажет о свадьбе. Свою личную жизнь он тщательно оберегает от посторонних глаз.

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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