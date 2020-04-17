Стало известно имя невесты Александра Гудкова

Пару дней назад Александр Гудков скрепя сердце признался, что ужасно счастлив в отношениях. Еще полгода назад он сделал предложение своей избраннице, имя которой в интервью Ксении Собчак так и не назвал.

Сначала все думали, что Гудок собрался жениться на стилисте Марии Чекалиной, ведь их когда-то связывали романтические отношения. Однако пытливые поклонники Александра внимательно посмотрели его Инстаграм и поняли, что невестой шоумена является другая барышня.