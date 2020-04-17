Программист из Санкт-Петербурга 3,5 года занимался искусственным интеллектом, работал в Роскосмосе и находил инвесторов, готовых вложиться в его подающие надежды стартапы.

К сожалению, ни один из его проектов не взлетел, кроме одного, которым он занимался постольку поскольку и никогда бы не подумал, что именно «Рыбашаг» принесет ему прибыль и всероссийскую известность.