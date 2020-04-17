Программист из Санкт-Петербурга 3,5 года занимался искусственным интеллектом, работал в Роскосмосе и находил инвесторов, готовых вложиться в его подающие надежды стартапы.
К сожалению, ни один из его проектов не взлетел, кроме одного, которым он занимался постольку поскольку и никогда бы не подумал, что именно «Рыбашаг» принесет ему прибыль и всероссийскую известность.
Все началось с того, что Виталий отдыхал во Вьетнаме и случайно наткнулся на тапки в виде рыб. «Я в них влюбился и взял с собой две пары подарить друзьям», — вспоминает предприниматель.
Вскоре он пришел на день рождения друга-ресторатора. Сотников завернул свой презент в газету и чувствовал себя неловко — прямо перед ним именнинику вручили Airpods за 20 000 рублей, а он тут со своими тапками.
Оказалось, что переживать было абсолютно не из-за чего. Виновнику торжества так понравилась необычная обувь, что он проходил в ней весь вечер, а гости не переставали спрашивать Виталия, где он их достал.
Увидев неподдельный интерес потенциальных клиентов, предприниматель заказал небольшую партию тапок, но все еще не верил, что дело выгорит. Впрочем, за два года бизнес так раскрутился, что уже приносил серьезную прибыль, а Виталий перестал воспринимать «Рыбашаг» как шутку.
Из-за пандемии начались проблемы с поставками, да и покупательская способность клиентов упала. Впрочем, тут на помощь пришел Александр Гудков. Он закупил 17 пар тапок в виде рыб и раздал звездным друзьям.
«Александр Гудков — идеальный амбассадор для такой вещи, как рыбатапки. Даже лучше, чем Брэд Питт», — признается Сотников. Благодаря абсолютно бесплатной рекламе шоумена продажи выросли в 10 раз, а рыботапки начали носить Ксения Собчак, Юлия Александрова, Наталья Краснова и множество других российских звезд.
Также рыбатапками заинтересовались миллиардеры Никита Мишин, Илья Щербович и Игорь Рыбаков. «Это самая гениальная находка, которую я видел в 2020 году. Я расстроен, что не получал таких тапочек в подарок, и с удовольствием принял бы. Готов ежедневно в них ходить, может даже на ночь снимать не буду. Более того, я бы с удовольствием стал амбассадором проекта», — поделился Рыбаков впечатлениями с Forbes.
17 апреля 2020 · ·
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