«Зомби-двойник» Анджелины Джоли заразилась коронавирусом в тюрьме

В октябре прошлого года двойника Анджелины Джоли, 22-летнюю Сахар Табар, арестовали в Иране в рамках национальной кампании по уничтожению звезд Инстаграма и обвинили во всех смертных грехах: в кощунстве, подстрекательстве к насилию, нарушении дресс-кода страны и многом другом.

Страницу Сахары в Инстаграме заблокировали, а девушку поместили в тюрьму. И даже там коронавирус смог добраться до нее. Девушка заразилась COVID-19. Сейчас она находится на аппарате ИВЛ.