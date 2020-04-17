«Зомби-двойник» Анджелины Джоли заразилась коронавирусом в тюрьме

В октябре прошлого года двойника Анджелины Джоли, 22-летнюю Сахар Табар, арестовали в Иране в рамках национальной кампании по уничтожению звезд Инстаграма и обвинили во всех смертных грехах: в кощунстве, подстрекательстве к насилию, нарушении дресс-кода страны и многом другом.
Страницу Сахары в Инстаграме заблокировали, а девушку поместили в тюрьму. И даже там коронавирус смог добраться до нее. Девушка заразилась COVID-19. Сейчас она находится на аппарате ИВЛ.
Адвокаты попросили у судьи освободить девушку под залог, однако эту просьба отклонили — 22-летняя Сахар останется в тюрьме.
«Мы считаем неприемлемым, что в сложившихся обстоятельствах эта молодая женщина остается в заключении, где она подхватила коронавирус. Несмотря на пандемию, ордер на ее содержание под стражей продлевается в течение всего этого времени», — заявил правозащитник Паям Дерафшан.
Напомним, что Табар стала известна после того, как «сделала» около 50 пластических операций, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли, однако в итоге больше смахивала на персонажа из фильма Тима Бертона.
Спустя какое-то время Сахар призналась, что «просто пошутила» и делала только ринопластику и увеличивала губы, а все остальное дорисовала в фотошопе.
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17 апреля 2020 · ·
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