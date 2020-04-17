Алеся Кафельникова показала, как выглядит Евгений Кафельников-младший. 17 апреля брату модели исполнилось 10 лет, и она мило поздравила его с круглой датой.
«Верю, что ты добьешься успеха в теннисе, ведь ты уже один из лучших в своем возрасте по России. Ты настоящий, искренний и честный, оставайся всегда таким и не давай никому тебя менять. Делай только то, что ты хочешь, и только то, что делает тебя счастливым!» — обратилась она к брату.
«Ты — мой герой! Несмотря на твой возраст, ты всегда меня защищаешь и принимаешь атаку на себя. Обожаю тебя за то, что ты очень взрослый для своего возраста и всегда держишь все мои секреты. Жду, когда ты купишь мне самолет, как и обещал!» — продолжила модель.
Подписчики Алеси с удивлением обнаружили, что до этого момента и не слышали о том, что у нее есть брат. В Сети о нем нет никакой информации. Фолловеры стали спрашивать, одна ли у них с Алесей мать, на что модель лаконично ответила «нет» и ничего больше не рассказала.
17 апреля 2020 · ·
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