«Верю, что ты добьешься успеха в теннисе, ведь ты уже один из лучших в своем возрасте по России. Ты настоящий, искренний и честный, оставайся всегда таким и не давай никому тебя менять. Делай только то, что ты хочешь, и только то, что делает тебя счастливым!» — обратилась она к брату.