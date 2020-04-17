Агата Муцениеце разрешила дочери издеваться над котом, за что ее обвинили в жестоком обращении с животными

Агата Муцениеце опубликовала видео в Инстаграме и неожиданно нарвалась на злость подписчиков. Им не понравилось, как ее дочь издавалась над кошкой.

Агата Муцениеце на днях опубликовала в инстаграм-историях, как ее дочь Мия играет с кошкой. В процессе «игры» девочка кричит на кошку, чуть ли не ложится на нее и тыкает в нее палкой.

Актриса вместо того, чтобы отругать дочь и объяснить ей, что такое поведение неприемлемо и обращаться подобным образом с животными, которые явно слабее человека, недопустимо, смеется и умиляется происходящему.

Подобное отношение к домашнему питомцу категорически не понравилось пользователям Сети. Агату обвинили в том, что она жестоко обращается с животными, а многие даже отметили, что в поведении девочки явно прослеживается влияние ее отца Павла Прилучного, который, по слухам, систематически поднимал руку на Агату.

«Отношение детей к животным лично для меня абсолютный показатель воспитания. Я бы этой палкой по чердаку ей настучала. Пусть и ребенку», «Ненавижу мамаш, которые стоят и смотрят, как их дите обижает животных», «Моей бы кошке на воспитание эту девчонку. Посмотрела бы, как она пятый угол искала в доме, такое поведение детей — это явный показатель нездоровой обстановки в доме, где есть и крики и доминирование сильных над слабыми», — возмутились подписчики.

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Отметим, что о последнем эпизоде домашнего насилия Муцениеце рассказала сама, поскольку публичность является ее единственным оружием. «Пандемия дается плохо. Паша довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате, и я не могу его остановить», — сообщила актриса.

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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