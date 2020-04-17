Агата Муцениеце разрешила дочери издеваться над котом, за что ее обвинили в жестоком обращении с животными

Агата Муцениеце на днях опубликовала в инстаграм-историях, как ее дочь Мия играет с кошкой. В процессе «игры» девочка кричит на кошку, чуть ли не ложится на нее и тыкает в нее палкой.

Актриса вместо того, чтобы отругать дочь и объяснить ей, что такое поведение неприемлемо и обращаться подобным образом с животными, которые явно слабее человека, недопустимо, смеется и умиляется происходящему.