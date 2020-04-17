Во время пандемии все знаменитости начали активно вести соцсети и пытаться привлечь внимание к своей персоне. Теперь при заходе в Инстаграм вы обязательно сможете попасть на прямой эфир певцов, моделей, актеров или спортсменов.
Селебы по-настоящему соревнуются за внимание зрителей, устраивая красочные шоу в домашних условиях.
К примеру, Ольга Бузова купалась в ванне с быстрорастворимой лапшой, а Настя Ивлеева — самостоятельно отрезала себе челку. И кто знает, что еще сделают ведущие ради просмотров.
Анастасия Тарасова решила не отставать от звездных коллег и выпускать актуальный контент. Вот только в отличие от других знаменитостей молодая мама просто поучаствовала в записи видео о важности оставаться красивой во время карантина, несмотря на заботы о детях и доме.
Вместе с Анастасией в съемках приняли участие ее подруги-«королевы красоты», с которыми она познакомилась на конкурсе «Мисс Вселенная 2014».
В ролике девушки делают макияж, наряжаются и делают прически — причем пока рядом бегают их маленькие дети.
Интернет-пользователям очень понравилось позитивное видео звездных красавиц. «Ну наконец-то что-то приятное, а не треш», «Мы за такие флешмобы, а не издевательства над собой», «Анастасия, снимайте что-нибудь еще, такое же милое!» — прокомментировали фолловеры.
17 апреля 2020 · ·
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