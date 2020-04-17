Во время пандемии все знаменитости начали активно вести соцсети и пытаться привлечь внимание к своей персоне. Теперь при заходе в Инстаграм вы обязательно сможете попасть на прямой эфир певцов, моделей, актеров или спортсменов.

Селебы по-настоящему соревнуются за внимание зрителей, устраивая красочные шоу в домашних условиях.

К примеру, Ольга Бузова купалась в ванне с быстрорастворимой лапшой, а Настя Ивлеева — самостоятельно отрезала себе челку. И кто знает, что еще сделают ведущие ради просмотров.