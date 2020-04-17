Анастасия Тарасова вместе с подругами сняла видео в поддержку молодых мам на карантине

Пока некоторые селебы решаются на настоящие безумства на глазах миллионов фолловеров, Анастасия Тарасова решила пойти совершенно другим путем. 

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Во время пандемии все знаменитости начали активно вести соцсети и пытаться привлечь внимание к своей персоне. Теперь при заходе в Инстаграм вы обязательно сможете попасть на прямой эфир певцов, моделей, актеров или спортсменов. 

Селебы по-настоящему соревнуются за внимание зрителей, устраивая красочные шоу в домашних условиях. 

К примеру, Ольга Бузова купалась в ванне с быстрорастворимой лапшой, а Настя Ивлеева — самостоятельно отрезала себе челку. И кто знает, что еще сделают ведущие ради просмотров. 

Анастасия Тарасова решила не отставать от звездных коллег и выпускать актуальный контент. Вот только в отличие от других знаменитостей молодая мама просто поучаствовала в записи видео о важности оставаться красивой во время карантина, несмотря на заботы о детях и доме. 

Вместе с Анастасией в съемках приняли участие ее подруги-«королевы красоты», с которыми она познакомилась на конкурсе «Мисс Вселенная 2014». 

В ролике девушки делают макияж, наряжаются и делают прически — причем пока рядом бегают их маленькие дети. 

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Анастасия Тарасова снялась в ярком флешмобе
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Интернет-пользователям очень понравилось позитивное видео звездных красавиц. «Ну наконец-то что-то приятное, а не треш», «Мы за такие флешмобы, а не издевательства над собой», «Анастасия, снимайте что-нибудь еще, такое же милое!» — прокомментировали фолловеры. 

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
под именем
  • Все комментарии
  • Б.о.ч.к.а. ваша Тарасова! Что удалять то) очевидно же
  • А комментарии то трут)

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