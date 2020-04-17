«Общается жестами»: что известно о состоянии Надежды Бабкиной

70-летняя Надежда Бабкина продолжает лечиться в столичной клинике, где она находится уже две недели.

Надежда Бабкина вот уже две недели находится в московской клинике с диагнозом внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом. Пару дней назад стало известно, что артистка не может дышать самостоятельно, находится на аппарате ИВЛ и периодически приходит в сознание.

17 апреля появились новые подробности о состоянии Надежды Георгиевны. Как сообщает анонимный инсайдер, ей стало незначительно лучше.

«Дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку. Она в сознании, жалоб не предъявляет, общается жестами и сегодня явно в не очень хорошем настроении. Температура пониженная — 36, сердечный ритм в норме. Площадь пораженных легких уменьшается, что тоже радует», — передает «СтарХит».

Издание также сообщает, что Бабкину лечат капельницами и антибиотиками, питается она через зонд, а ходит в памперс, поскольку прикована к кровати. Впрочем, это тоже можно считать улучшением, поскольку ранее для этих целей был катетер. 

Некоторые показатели крови сильно превышены, однако терапия дает свои положительные результаты. 

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Надежда Бабкина борется с пневмонией
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Поскольку сейчас никому нельзя навещать пациентов в больницах, информацию о состоянии артистки передают ее родственникам по телефону.

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17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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