«Общается жестами»: что известно о состоянии Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина вот уже две недели находится в московской клинике с диагнозом внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом. Пару дней назад стало известно, что артистка не может дышать самостоятельно, находится на аппарате ИВЛ и периодически приходит в сознание.

17 апреля появились новые подробности о состоянии Надежды Георгиевны. Как сообщает анонимный инсайдер, ей стало незначительно лучше.