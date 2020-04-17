Обычная женщина: Меган Маркл в белой футболке и с минимумом макияжа вышла на связь с благотворительной организацией

Кажется, во время карантина Меган Маркл решила вернуться к активной общественной жизни. Теперь герцогиня не только доставляет еду нуждающимся, но и общается с социальными работниками. 

Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Пандемия коронавирусной инфекции заставила Гарри и Меган сначала экстренно переехать в другую страну, а затем придумать новый план действий для возвращения былого авторитета. 

Так, Сассексы начали сотрудничать с одной из благотворительных организаций по доставке еды нуждающимся. 

На днях известные супруги привезли продукты десяткам жителей Лос-Анджелеса. Они хотели это сделать анонимно, но такая новость априори не могла остаться без внимания всего мира. 

Принц Гарри, Меган Маркл

Однако о своих старых проектах пара не забывает. Как оказалось, еще на прошлой неделе Меган созвонилась с лондонской организацией The Hubb Community Kitchen, которой она оказывала помощь еще во время жизни при дворе. 

В отличие от Кейт Миддлтон, которая выходит на связь с организациями с прической и макияжем, Маркл решила не уделять особое внимание внешнему виду. 

Складывается впечатление, что герцогиня позвонила волонтерам, почти не отвлекаясь от домашних дел. На ней была обычная белая футболка, а волосы собраны в хвост. Также на лице Меган почти незаметна косметика.

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Меган Маркл начала общаться по видеосвязи со своими подшефными организациями
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Во время беседы Маркл выразила восхищение работниками, которые ежедневно готовят еду для нескольких сотен нуждающихся. Герцогиня верит, что проект будет расширяться.

«Я горжусь вами и рада постоянной поддержке, которую оказывают продуктовые магазины для выполнения этих актов доброй воли. В данный момент это особенно необходимо», — цитирует Меган Mail Online.

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Не верю в ее искренность !

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