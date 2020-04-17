Пандемия коронавирусной инфекции заставила Гарри и Меган сначала экстренно переехать в другую страну, а затем придумать новый план действий для возвращения былого авторитета.
Так, Сассексы начали сотрудничать с одной из благотворительных организаций по доставке еды нуждающимся.
На днях известные супруги привезли продукты десяткам жителей Лос-Анджелеса. Они хотели это сделать анонимно, но такая новость априори не могла остаться без внимания всего мира.
Однако о своих старых проектах пара не забывает. Как оказалось, еще на прошлой неделе Меган созвонилась с лондонской организацией The Hubb Community Kitchen, которой она оказывала помощь еще во время жизни при дворе.
В отличие от Кейт Миддлтон, которая выходит на связь с организациями с прической и макияжем, Маркл решила не уделять особое внимание внешнему виду.
Складывается впечатление, что герцогиня позвонила волонтерам, почти не отвлекаясь от домашних дел. На ней была обычная белая футболка, а волосы собраны в хвост. Также на лице Меган почти незаметна косметика.
Во время беседы Маркл выразила восхищение работниками, которые ежедневно готовят еду для нескольких сотен нуждающихся. Герцогиня верит, что проект будет расширяться.
«Я горжусь вами и рада постоянной поддержке, которую оказывают продуктовые магазины для выполнения этих актов доброй воли. В данный момент это особенно необходимо», — цитирует Меган Mail Online.
17 апреля 2020 · ·
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