Пандемия коронавирусной инфекции заставила Гарри и Меган сначала экстренно переехать в другую страну, а затем придумать новый план действий для возвращения былого авторитета.

Так, Сассексы начали сотрудничать с одной из благотворительных организаций по доставке еды нуждающимся.

На днях известные супруги привезли продукты десяткам жителей Лос-Анджелеса. Они хотели это сделать анонимно, но такая новость априори не могла остаться без внимания всего мира.