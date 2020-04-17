«Запаслись и вдохновились»: как Оксана Самойлова готовится к Пасхе

Пока Джиган проходит лечение в клинике, Оксана Самойлова все свое время проводит с детьми. Так, семья уже начала готовиться к грядущей Пасхе.
«Запаслись», — говорит многодетная мама, показывая кухонный стол, заваленный различными украшениями для пасхальных яиц.
Старшая дочь Самойловой заинтересованно перебирает наклейки, выбирая, какими будет украшать.
Самойлова спрашивает, вдохновилась ли Ариела, на что девочка уверенно отвечает: «Да, это классно». В кадре периодически появляется Лея, тоже участвующая в процессе выбора декора для яиц.
Куличи Оксана, скорее всего, печь не будет — на столе мы увидели несколько упаковок с уже готовыми, но вопрос с пасхальными яйцами более чем закрыт — дочери ждут не дождутся, когда можно будет приступить к их украшению. И поеданию!
17 апреля 2020 · ·
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