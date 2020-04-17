«Запаслись и вдохновились»: как Оксана Самойлова готовится к Пасхе

Куличи Оксана, скорее всего, печь не будет — на столе мы увидели несколько упаковок с уже готовыми, но вопрос с пасхальными яйцами более чем закрыт — дочери ждут не дождутся, когда можно будет приступить к их украшению. И поеданию!