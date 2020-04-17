Николь Кузнецова показала, как выглядит без накладных волос и ресниц

Николь Кузнецова известна не только своими экстрасенсорными способностями и невероятным количеством операций, которые позволяют женщине говорить, но и узнаваемым внешним видом.

Визитной карточкой Николь всегда были длинные волосы огненно-рыжего цвета и длинные ресницы. Однако на карантине Кузнецова, видимо, решила отдохнуть от этой красоты.