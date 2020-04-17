Николь Кузнецова показала, как выглядит без накладных волос и ресниц

Николь Кузнецова известна не только своими экстрасенсорными способностями и невероятным количеством операций, которые позволяют женщине говорить, но и узнаваемым внешним видом.
Визитной карточкой Николь всегда были длинные волосы огненно-рыжего цвета и длинные ресницы. Однако на карантине Кузнецова, видимо, решила отдохнуть от этой красоты.
«Наверное, вы подумали, что мою страницу взломали. Эх.... Нет, это я. Без ресниц и без волос. Надеюсь, муж и дети смогут узнать меня по голосу», — подписала девушка видео, которое опубликовала в Инстаграме.
Подписчики восхитились природной красотой экстрасенса: «Вы шикарно выглядите. Немногие могут похвастаться такой красотой», «Так даже лучше», «Не сильно изменилась, даже стала моложе!»
Николь, действительно, выглядит очень свежо и молодо без наращенных ресниц и волос! Кто знает, вдруг она решит не возвращаться к привычному образу.
17 апреля 2020 · ·
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