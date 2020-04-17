Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали, как малыш Луи мешает им общаться по видеосвязи

На изоляции Кембриджи стали активно пользоваться видеозвонками. Впрочем, их 2-летний сын «следит» за тем, чтобы они не сидели у экрана слишком долго...

В последнее время Кембриджи все чаще разговаривают по видеосвязи. Например, принц Уильям уже дистанционно открыл клинику для зараженных коронавирусом, а Кейт успела признаться, что лишила детей каникул. Впрочем, иногда переговоры родителей прерывает малыш Луи, которому уже почти исполнилось два года.

В очередном эфире Кейт и Уильям признались, что младший сын периодически мешает их звонкам — он просто не может устоять перед красной кнопкой!

Судя по всему, при включенной камере на компьютере Кембриджей загорается лампочка, и Луи, по словам Уильяма, «видит ее и сразу нажимает».

...
Оказалось, что малыш Луи еще тот проказник
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Родители не злятся — быть может, так малыш отвечает на то, что герцогиня не разрешает наследникам пользоваться гаджетами, а сама по несколько часов сидит у компьютера. Несправедливо!

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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