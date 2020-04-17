В очередном эфире Кейт и Уильям признались, что младший сын периодически мешает их звонкам — он просто не может устоять перед красной кнопкой!

Судя по всему, при включенной камере на компьютере Кембриджей загорается лампочка, и Луи, по словам Уильяма, «видит ее и сразу нажимает».