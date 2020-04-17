Так, подписчики поинтересовались у Анохиной, зачем она накладывает фильтры на свои снимки в Инстаграме. Ведь, по мнению пользователей Сети, звезда хороша и без обработки.

«Не всегда красивая. Я ведь уже не молодая девчонка. Отсутствие сна, грусть, ПМС — все это влияет на мое лицо. Вон с Агатой я просто пожеванная сижу. Не спала, сама накрасилась, плакала» — сообщила Айза.