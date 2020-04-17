«Просто пожеванная»: 35-летняя Айза честно объяснила, почему использует фильтры для фото

Иногда звезды «улучшают» свои снимки с помощью фотошопа и фильтров. Среди тех, кто готов это признать, оказалась Айза Анохина.

Айза Анохина

17 апреля Айза Анохина провела в инстаграм-историях серию вопросов и ответов. Фолловеры любят звезду за то, что она всегда отвечает честно и прямо, не стесняясь в выражениях. И даже на особенно каверзные вопросы Айза всегда находит, что сказать.

Так, подписчики поинтересовались у Анохиной, зачем она накладывает фильтры на свои снимки в Инстаграме. Ведь, по мнению пользователей Сети, звезда хороша и без обработки. 

«Не всегда красивая. Я ведь уже не молодая девчонка. Отсутствие сна, грусть, ПМС — все это влияет на мое лицо. Вон с Агатой я просто пожеванная сижу. Не спала, сама накрасилась, плакала» — сообщила Айза.

Айза Анохина

Речь идет о YouTube-шоу Агаты Муцениеце «Честный развод», гостьей которого на днях и стала экс-супруга Гуфа. Айза эмоционально заметила, что выглядела в кадре ужасно.

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Айза призналась, что использует фильтры для фото и видео
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В ходе ответов на вопросы подписчики еще раз похвалили Анохину за искренность и прямолинейность. Кстати, Айза сообщила, что лишь недавно впервые в жизни испытала оргазм с мужчиной. Правда, имени этого волшебника она не раскрыла.

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • жуть какая она потрепанная!

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