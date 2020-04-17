Жена Павла Буре прокомментировала четвертую беременность

Несколько месяцев назад СМИ распространили информацию о том, что супруга Павла Буре в скором времени в четвертый раз станет матерью. Такие выводы были сделаны после того, как в инстаграм-историях Алина разместила снимок в черном платье, якобы подчеркнувшем перемены в ее фигуре.

17 апреля портал Teleprogramma.pro связался с супругой хоккеиста, и она развеяла все слухи разом. Оказалось, что ребенка женщина в настоящее время не ждет. Более того, Буре даже не понимает, откуда взялись подобные предположения.

«Нет! Я не беременна! Я не знаю, с чего все это взяли! Пока нет» — сообщила Алина.

Напомним, Павел Буре женился на Алине Хасановой в 2009 году. В 2013-м на свет появился их первенец, которого также назвали Павлом. Двумя годами позднее родилась девочка с необычным именем Палина (сочетание имен родителей). А в 2018-м Алина стала матерью малышки Анастасии.