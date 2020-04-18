Айза Анохина — не только счастливая мама, успешная бизнесвумен и яркая телеведущая, но и рэперша. Пару лет назад молодая женщина дебютировала под псевдонимом A(Z)IZA, записав целый альбом треков.

Песни Айзы имели немалый успех в отечественных музыкальных чартах.

Однако на данный момент Анохина взяла паузу в творческой карьере, решив заняться другими проектами.