Айза Анохина — не только счастливая мама, успешная бизнесвумен и яркая телеведущая, но и рэперша. Пару лет назад молодая женщина дебютировала под псевдонимом A(Z)IZA, записав целый альбом треков.
Песни Айзы имели немалый успех в отечественных музыкальных чартах.
Однако на данный момент Анохина взяла паузу в творческой карьере, решив заняться другими проектами.
17 апреля звезда вспомнила о своей «рэп-истории» в связи с просмотром одного из выпусков программы Насти Ивлеевой AgentShow. В нем телеведущая общается с другой известной сейчас российской блогершей и рэпершей — Инстасамкой.
В какой-то момент Настя спросила собеседницу, как она относится к рэпу Айзы, после чего невольно рассмеялась, как бы намекая, что сама не принимает музыку экс-супруги Гуфа.
В своих инстаграм-историях Анохина выразила неприятное удивление словами Ивлеевой. Бизнесвумен призналась, что не ожидала такого неуважительного выпада от девушки.
«Мне очень не понравился смех Насти. Вообще, прикольно наблюдать, как слава на глазах портит людей. Не все выдерживают испытание популярностью», — высказалась Анохина в микроблоге. Интересно, ждать ли теперь ответа от Насти Ивлеевой?
18 апреля 2020 · ·
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