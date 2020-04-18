«Слава портит людей»: Айза Анохина высказалась о Насте Ивлеевой

Айза Анохина очень трепетно относится к своему творчеству. Поэтому если кто-то, пусть даже среди звездных коллег, хотя бы полунамеками критикует ее, бизнесвумен не может не обратить на это внимание.

Айза Анохина (Вагапова-Долматова)
Айза Анохина

Айза Анохина — не только счастливая мама, успешная бизнесвумен и яркая телеведущая, но и рэперша. Пару лет назад молодая женщина дебютировала под псевдонимом A(Z)IZA, записав целый альбом треков. 

Песни Айзы имели немалый успех в отечественных музыкальных чартах. 

Однако на данный момент Анохина взяла паузу в творческой карьере, решив заняться другими проектами. 

17 апреля звезда вспомнила о своей «рэп-истории» в связи с просмотром одного из выпусков программы Насти Ивлеевой AgentShow. В нем телеведущая общается с другой известной сейчас российской блогершей и рэпершей — Инстасамкой. 

В какой-то момент Настя спросила собеседницу, как она относится к рэпу Айзы, после чего невольно рассмеялась, как бы намекая, что сама не принимает музыку экс-супруги Гуфа. 

В своих инстаграм-историях Анохина выразила неприятное удивление словами Ивлеевой. Бизнесвумен призналась, что не ожидала такого неуважительного выпада от девушки. 

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Настя Ивлеева оскорбила Айзу Анохину
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«Мне очень не понравился смех Насти. Вообще, прикольно наблюдать, как слава на глазах портит людей. Не все выдерживают испытание популярностью», — высказалась Анохина в микроблоге. Интересно, ждать ли теперь ответа от Насти Ивлеевой?

18 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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