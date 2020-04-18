«Боюсь остаться одна»: Агата Муцениеце рассказала, когда будет искать новую любовь

После расставания с Павлом Прилучным Агате Муцениеце потребуется время, чтобы окончательно забыть актера. Ее пугает перспектива остаться в одиночестве.

Агата Муцениеце

На днях в Сети появился новый выпуск YouTube-шоу «Честный развод». Агата Муцениеце и Айза Анохина побеседовали о жизни после расставания. Актриса боится, что, даже если встретит в будущем нового избранника, уже не сможет полюбить его. 

«Теперь я боюсь, что никогда не смогу быть счастлива с мужчиной. Есть еще страх, что я навсегда останусь одна. Меня утешают, конечно, такие примеры, как у Ани Седоковой. Меня вдохновляет, когда женщина продолжает жить, несмотря на то, что она развелась и у нее есть дети», — призналась звезда.

Агата сообщила, что думает начать искать нового возлюбленного где-то через полгода. Айза изумилась и предложила актрисе заняться этим прямо сейчас. «Я еще даже не развелась, суды закрыты», — возразила Муцениеце. На что ее собеседница безапелляционно заметила: «И что? Ты же внутри развелась». А свидетельство о разводе, по мнению Анохиной, никакой роли не играет.

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Не так давно стало известно, что Павел Прилучный вел себя агрессивно по отношению к супруге
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Напомним, после того, как Агата и Павел решили расстаться, они продолжили жить вместе в загородном доме с сыном и дочерью. В начале апреля актриса сообщила, что супруг поднимал на нее руку и довел детей до слез, а после этого и вовсе выставил из дома. Перебравшись с наследниками в московскую квартиру, Муцениеце заметно повеселела.

18 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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