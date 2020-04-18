На днях в Сети появился новый выпуск YouTube-шоу «Честный развод». Агата Муцениеце и Айза Анохина побеседовали о жизни после расставания. Актриса боится, что, даже если встретит в будущем нового избранника, уже не сможет полюбить его.

«Теперь я боюсь, что никогда не смогу быть счастлива с мужчиной. Есть еще страх, что я навсегда останусь одна. Меня утешают, конечно, такие примеры, как у Ани Седоковой. Меня вдохновляет, когда женщина продолжает жить, несмотря на то, что она развелась и у нее есть дети», — призналась звезда.

Агата сообщила, что думает начать искать нового возлюбленного где-то через полгода. Айза изумилась и предложила актрисе заняться этим прямо сейчас. «Я еще даже не развелась, суды закрыты», — возразила Муцениеце. На что ее собеседница безапелляционно заметила: «И что? Ты же внутри развелась». А свидетельство о разводе, по мнению Анохиной, никакой роли не играет.