Рыжая бестия: в Сети восхитились 22-летней дочерью Леонида Якубовича

Варвара Якубович в конце марта отметила день рождения. На фото с праздника девушка выглядит просто ослепительно.

Варвара Якубович, Леонид Якубович

На днях Варвара Якубович разместила новый пост в своем Инстаграме. Девушка учится в МГИМО, занимается косплеем (переодевается в любимых персонажей массовой культуры) и активно ведет микроблог. В своем новом посте Варвара вспомнила недавнее празднование дня рождения, состоявшееся еще до введения режима самоизоляции. 28 марта ей исполнилось 22 года.

Как сообщила девушка, она преподнесла себе сразу два приятных подарка: изменила цвет волос, став похожей на героиню мультфильма «Храбрая сердцем», и сделала необычную татуировку в виде тигриной головы на плече. Пользователи Сети оценили преображение дочери Леонида Якубовича, заметив, что ей очень идут огненно-рыжие кудри.

Варвара Якубович

На своем дне рождения Варвара буквально сияла. Девушка выбрала короткое золотистое платье, подчеркнувшее ее стройную фигуру и длинные ноги.

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Варвара Якубович родилась 28 марта 1998 года
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«Очень круто выглядишь, фотки классные», — заметила одна из подписчиц. Многих восхитил яркий образ Варвары: подписчики отметили, что звездная наследница похожа на Сатин — главную героиню фильма «Мулен Руж», которую сыграла Николь Кидман.

18 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

1
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  • Ей очень идет! Тем более, волосы такие шикарные!

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