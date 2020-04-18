Рыжая бестия: в Сети восхитились 22-летней дочерью Леонида Якубовича

На днях Варвара Якубович разместила новый пост в своем Инстаграме. Девушка учится в МГИМО, занимается косплеем (переодевается в любимых персонажей массовой культуры) и активно ведет микроблог. В своем новом посте Варвара вспомнила недавнее празднование дня рождения, состоявшееся еще до введения режима самоизоляции. 28 марта ей исполнилось 22 года.

Как сообщила девушка, она преподнесла себе сразу два приятных подарка: изменила цвет волос, став похожей на героиню мультфильма «Храбрая сердцем», и сделала необычную татуировку в виде тигриной головы на плече. Пользователи Сети оценили преображение дочери Леонида Якубовича, заметив, что ей очень идут огненно-рыжие кудри.