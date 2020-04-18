Пожалуй, вся страна следит за драмой, развивающейся в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. В конце зимы супруги объявили, что собираются развестись после 8 лет брака.

А совсем недавно актриса обвинила мужа в домашнем насилии.

Из-за этого на знаменитость вылилась тонна критики. Многочисленные поклонницы Павла считают Агату виновной и в его агрессии, и в разводе. К тому же, всем не дает покоя тот факт, что после расставания с артистом Муцениеце запустила собственное YouTube-шоу и получила новый контракт на ТВ.