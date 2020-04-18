«Смотри, что потерял»: блистательная Агата Муцениеце вышла на сцену «Голоса. Дети»

Несмотря на трудную ситуацию в отношениях с Павлом Прилучным, Агата Муцениеце продолжила активную рабочую деятельность. Так, недавно звезда показала кадры со съемок нового выпуска «Голоса. Дети». 

Агата Муцениеце
Агата Муцениеце

Пожалуй, вся страна следит за драмой, развивающейся в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. В конце зимы супруги объявили, что собираются развестись после 8 лет брака. 

А совсем недавно актриса обвинила мужа в домашнем насилии

Из-за этого на знаменитость вылилась тонна критики. Многочисленные поклонницы Павла считают Агату виновной и в его агрессии, и в разводе. К тому же, всем не дает покоя тот факт, что после расставания с артистом Муцениеце запустила собственное YouTube-шоу и получила новый контракт на ТВ

Павел Прилучный, Агата Муцениеце

Как бы сложно это ни было, молодая женщина старается на обращать внимание на тысячи гневных комментариев в свой адрес и продолжает вести привычный образ жизни. 

Так, в минувшую пятницу Агата приняла участие в съемках нового выпуска шоу «Голос. Дети». 

Кажется, впервые за долгое время Муцениеце удалось максимально отвлечься от всех проблем. Актриса блистала на сцене музыкального конкурса, позируя в облегающем платье, усеянном блестками. 

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Агата Муцениеце поразила поклонников эффектным образом
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Поклонницы пришли в восторг от свежего кадра звезды. «Красавица, у тебя все получится!», «Агата, ты просто супер! Впереди только лучшее!», «Пашка, смотри, кого потерял», — поддержали молодую женщину фолловеры. 

18 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • "Смотри, что потерял". Да Павел перекрестился, поди, избавившись от нее.
  • Удивительно! У неё двое детей, а двух слов связать не может в поддержку выступающих детишек.

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