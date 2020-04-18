Не так давно стало известно, что Кирилл Андреев-младший сыграл свадьбу со своей избранницей Аделиной. Сын певца женился всего в 19 лет, что и породило в комментариях под фотографиями молодоженов неоднозначную реакцию. Некоторые посчитали, что молодой человек «еще не нагулялся».
На днях Кирилл разместил в Инстаграме пост, в котором разом ответил на все претензии общественности. Оказалось, что звездный наследник вовсе не считает свое решение поспешным.
«Я нашел свою любимую, я горю желанием увидеть весь мир с ней, научиться вещам, которые необходимы, именно с ней. Скажите мне, как иначе?! Ведь если воплотить в жизнь все эти ''гуляния'', то можно так и остаться одному... Если вы полюбили и поняли, что это именно ваш человек, не бойтесь делать правильный и серьезный шаг — создавать семью!» — сообщил Андреев.
В комментариях многие назвали позицию молодого человека правильной. «Все верно написал. Кто-то до 30 гуляет, а кому-то и в 19 хватает этих гулянок. Главное — нашел свою красотку и женился. Счастья и долгих лет совместной жизни», «Кирилл, восхищаюсь вашей мудростью, сейчас это редкость для молодежи», — писали фолловеры. А вы согласны с позицией юноши?
18 апреля 2020 · ·
Комментарии2