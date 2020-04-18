Не так давно стало известно, что Кирилл Андреев-младший сыграл свадьбу со своей избранницей Аделиной. Сын певца женился всего в 19 лет, что и породило в комментариях под фотографиями молодоженов неоднозначную реакцию. Некоторые посчитали, что молодой человек «еще не нагулялся».

На днях Кирилл разместил в Инстаграме пост, в котором разом ответил на все претензии общественности. Оказалось, что звездный наследник вовсе не считает свое решение поспешным.