На днях Анна Седокова поделилась довольно откровенной фотографией с Янисом Тимма, которая вызвала среди фолловеров неоднозначную реакцию. Некоторые оценили страсть двух влюбленных, а кому-то показалось, что подобным фото не место в Инстаграме, где их могут увидеть дети. Фолловеры недоумевали, как к такому «творчеству» своей мамы может отнестись ее дочь Алина.
18 апреля Анна опубликовала в соцсетях новый пост, сопровождаемый другой романтической фотографией с возлюбленным, и решительно ответила всем недовольным. Седокову изумляет, что другие мамы не следят за тем, что их дети делают в Инстаграме.
«Почему вы всучили своему ребенку телефон в руки вместо того, чтобы с ним играть, развивать его? Он заходит на страницу к чужой ему девушке и ищет счастья там? Не нужно перекладывать воспитание своих детей на мои плечи. Ваши дети должны брать пример со своих родителей, а если мама сидит круглосуточно и строчит комменты в инсте, то это не мои проблемы. Это, извините, ваши», — сообщила Анна.
Певица дала понять, что не собирается отказываться от своих принципов и продолжит размещать те фотографии, которые ей нравятся, вне зависимости от чужого мнения. В комментариях ее поддержали Оскар Кучера и Алена Водонаева.
18 апреля 2020 · ·
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