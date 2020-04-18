В ответ на обвинения в неуместной «обнаженке» Анна Седокова обрушилась на горе-матерей

Пикантный снимок Яниса Тиммы и Анны Седоковой многие раскритиковали. Впрочем, певица быстро ответила всем хейтерам.

Анна Седокова

На днях Анна Седокова поделилась довольно откровенной фотографией с Янисом Тимма, которая вызвала среди фолловеров неоднозначную реакцию. Некоторые оценили страсть двух влюбленных, а кому-то показалось, что подобным фото не место в Инстаграме, где их могут увидеть дети. Фолловеры недоумевали, как к такому «творчеству» своей мамы может отнестись ее дочь Алина.

Анна Седокова

18 апреля Анна опубликовала в соцсетях новый пост, сопровождаемый другой романтической фотографией с возлюбленным, и решительно ответила всем недовольным. Седокову изумляет, что другие мамы не следят за тем, что их дети делают в Инстаграме.

«Почему вы всучили своему ребенку телефон в руки вместо того, чтобы с ним играть, развивать его? Он заходит на страницу к чужой ему девушке и ищет счастья там? Не нужно перекладывать воспитание своих детей на мои плечи. Ваши дети должны брать пример со своих родителей, а если мама сидит круглосуточно и строчит комменты в инсте, то это не мои проблемы. Это, извините, ваши», — сообщила Анна.

...
Анна Седокова часто публикует снимки в белье
1 из 10

Певица дала понять, что не собирается отказываться от своих принципов и продолжит размещать те фотографии, которые ей нравятся, вне зависимости от чужого мнения. В комментариях ее поддержали Оскар Кучера и Алена Водонаева. 

18 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

7
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • А то что ее собственная дочь смотрит на мамку в таком виде? Друзья и одноклассники дочери, родители одноклассников так же это видят. Ну и многие понимают что делают некоторые мужчины глядя на него.. Каково дочери это понимать?
  • Разве это нормально, если мужик не против, чтобы голый зад его женщины видели все желающие??? Мне кажется, это странно и говорит о том, что он с этой дамой ради пиара на случай окончания спортивной карьеры. А насчет обрушилась...ни одного адекватного аргумента, не нажила тетка к 40 годам ничего, кроме презентабельного по ее мнению зада и лица модели я упала в пчелиный улей
  • Кто бы говорил))
  • Знаете, за такие фото мой сын бы меня заблокировал на фиг...
  • Мне вот лично самой, взрослой тётей, неприятно смотреть на это. Некрасивая фигура, одутловатое лицо, поза - вульгарнее только порно. Ну это просто не эстетично.
  • Озабоченная , судя по фото, ей к психиатру срочно!!!
  • Правильно Аня ответила моралфагам! Не нравится- не смотри!

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633