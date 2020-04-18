18 апреля Анна опубликовала в соцсетях новый пост, сопровождаемый другой романтической фотографией с возлюбленным, и решительно ответила всем недовольным. Седокову изумляет, что другие мамы не следят за тем, что их дети делают в Инстаграме.

«Почему вы всучили своему ребенку телефон в руки вместо того, чтобы с ним играть, развивать его? Он заходит на страницу к чужой ему девушке и ищет счастья там? Не нужно перекладывать воспитание своих детей на мои плечи. Ваши дети должны брать пример со своих родителей, а если мама сидит круглосуточно и строчит комменты в инсте, то это не мои проблемы. Это, извините, ваши», — сообщила Анна.