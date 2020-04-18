В эту субботу в семье Джигана и Оксаны Самойловой праздник. 18 апреля их сыну Давиду исполнилось ровно два месяца.
По понятным всем причинам отмечает этот мини-день рождения Оксана без мужа, только в кругу своих детей.
Судя по ярким фото, это не повлияло на атмосферу праздника.
Самойлова украсила дом голубыми шарами и провела на их фоне фотосессию с малышом.
Кроме того, расчувствовавшаяся бизнесвумен посвятила наследнику трогательные строки, в которых раскрыла, как переживает весьма сложный период своей жизни.
Знаменитость назвала сына «подарком с небес» и призналась, что его существование придает ей силы.
«Я не знаю, как объяснить это словами, но я каждой клеточкой тела чувствую его силу, и эту силу он передает мне. Он пришел в этот мир не раньше и не позже, а именно сейчас. Я не знаю, какова его миссия и предназначение, но это у него определенно есть, и сейчас это очень тесно связано со мной», — написала Самойлова в своем микроблоге.
Под постом Оксаны вмиг появилось множество поздравлений от звездных друзей и поклонников. «Какой красивый мальчик! Пусть Давид растет большим и сильным защитником мамы!», «Счастья вашей всей большой семье, несмотря ни на что!» — комментируют фолловеры.
18 апреля 2020 · ·
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