«Свою силу он передает мне»: Оксана Самойлова уверена, сын Давид родился в нужное время, чтобы ее поддержать

18 апреля малышу Давиду исполнилось два месяца. В честь этого Оксана Самойлова показала новое фото с сыном, а также порассуждала о его предназначении. 

Оксана Самойлова
Оксана Самойлова с сыном

В эту субботу в семье Джигана и Оксаны Самойловой праздник. 18 апреля их сыну Давиду исполнилось ровно два месяца.

По понятным всем причинам отмечает этот мини-день рождения Оксана без мужа, только в кругу своих детей. 

Судя по ярким фото, это не повлияло на атмосферу праздника. 

Самойлова украсила дом голубыми шарами и провела на их фоне фотосессию с малышом. 

Кроме того, расчувствовавшаяся бизнесвумен посвятила наследнику трогательные строки, в которых раскрыла, как переживает весьма сложный период своей жизни. 

Знаменитость назвала сына «подарком с небес» и призналась, что его существование придает ей силы. 

«Я не знаю, как объяснить это словами, но я каждой клеточкой тела чувствую его силу, и эту силу он передает мне. Он пришел в этот мир не раньше и не позже, а именно сейчас. Я не знаю, какова его миссия и предназначение, но это у него определенно есть, и сейчас это очень тесно связано со мной», — написала Самойлова в своем микроблоге.

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Оксана Самойлова отмечает два месяца со дня рождения сына
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Под постом Оксаны вмиг появилось множество поздравлений от звездных друзей и поклонников. «Какой красивый мальчик! Пусть Давид растет большим и сильным защитником мамы!», «Счастья вашей всей большой семье, несмотря ни на что!» — комментируют фолловеры. 

18 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • Так странно, все дети, кроме одной дочки светлоглазые. Разве у Джигана не карие глаза?

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