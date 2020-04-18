Кроме того, расчувствовавшаяся бизнесвумен посвятила наследнику трогательные строки, в которых раскрыла, как переживает весьма сложный период своей жизни.

Знаменитость назвала сына «подарком с небес» и призналась, что его существование придает ей силы.

«Я не знаю, как объяснить это словами, но я каждой клеточкой тела чувствую его силу, и эту силу он передает мне. Он пришел в этот мир не раньше и не позже, а именно сейчас. Я не знаю, какова его миссия и предназначение, но это у него определенно есть, и сейчас это очень тесно связано со мной», — написала Самойлова в своем микроблоге.